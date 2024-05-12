Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow В Минобороны РФ назвали "причину" разрушения подъезда в Белгороде arrow

В Минобороны РФ назвали "причину" разрушения подъезда в Белгороде

12 мая 2024 13:34
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Минобороны РФ назвали "причину" разрушения подъезда в Белгороде
Разрушенный подъезд в Белгороде. Фото: росСМИ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В Минобороны России назвали "причину" разрушения подъезда в Белгороде в воскресенье, 12 мая. Там заявили, что здание обрушилось в результате работы российской противовоздушной обороны.

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России в Telegram.

Читайте также:

Разрушение подъезда в Белгороде

В российском министерстве традиционно обвинили Украину в атаке на жилые кварталы города Белгорода. Там заявили, что ВСУ якобы использовали тактический ракетный комплекс "Точка-У", реактивные системы залпового огня "Ольха" и RM-70 "Вампир".

Враг решил рассказать, что "во время отражения атаки российскими средствами ПВО уничтожены шесть ракет "Точка-У", четыре реактивных снаряда РСЗО "Вампир" и два реактивных снаряда РСЗО "Ольха".

"Фрагментами одной из сбитых ракет ТРК "Точка-У" поврежден жилой дом в городе Белгород", — говорится в сообщении.

null
Пост Минобороны РФ. Фото: скриншот

Напомним, 12 мая в Белгороде раздались мощные взрывы. Впоследствии стало известно, что разрушен подъезд многоэтажки.

Также упала крыша разрушенного подъезда. Это произошло при разборе завалов.

россия
Минобороны
взрыв
россияне
Белгород

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:32 Экс-командир Азова предложил альтернативный вариант мужчинам, которые боятся мобилизации

9 мая 2024

01:50 Скандал с Мосейчук — ведущая заявила, что не может заставить сына служить в ВСУ

5 мая 2024

05:10 Военных билетов скоро не станет — что это значит

28 апреля 2024

22:41Украина подала в Совет Европы заявление о частичном отступлении от соблюдения прав человека — детали

5 мая 2024

13:53 Теплая неделя с неприятным сюрпризом — Наталья Диденко предупредила о заморозках после Пасхи

3 мая 2024

11:27 ПриватБанк обновил правила по картам — что изменится для клиентов

4 мая 2024

23:25 С украинскими опознавательными знаками — Воздушные Силы ВСУ показали истребители F-16 для Украины

6 мая 2024

21:20 Alyona Alyona упала на сцене Евровидения — в каком состоянии артистка

5 мая 2024

06:40Цены на медь в Украине — сколько стоит сдать 1 кг цветных металлов в мае

8 мая 2024

00:53 Поляки отказываются поддерживать Украину на Евровидении — в чем причина