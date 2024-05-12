В Минобороны РФ назвали "причину" разрушения подъезда в Белгороде
В Минобороны России назвали "причину" разрушения подъезда в Белгороде в воскресенье, 12 мая. Там заявили, что здание обрушилось в результате работы российской противовоздушной обороны.
Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России в Telegram.
Разрушение подъезда в Белгороде
В российском министерстве традиционно обвинили Украину в атаке на жилые кварталы города Белгорода. Там заявили, что ВСУ якобы использовали тактический ракетный комплекс "Точка-У", реактивные системы залпового огня "Ольха" и RM-70 "Вампир".
Враг решил рассказать, что "во время отражения атаки российскими средствами ПВО уничтожены шесть ракет "Точка-У", четыре реактивных снаряда РСЗО "Вампир" и два реактивных снаряда РСЗО "Ольха".
"Фрагментами одной из сбитых ракет ТРК "Точка-У" поврежден жилой дом в городе Белгород", — говорится в сообщении.
Напомним, 12 мая в Белгороде раздались мощные взрывы. Впоследствии стало известно, что разрушен подъезд многоэтажки.
Также упала крыша разрушенного подъезда. Это произошло при разборе завалов.
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