В Минобороны РФ назвали "причину" разрушения подъезда в Белгороде

Разрушенный подъезд в Белгороде. Фото: росСМИ

В Минобороны России назвали "причину" разрушения подъезда в Белгороде в воскресенье, 12 мая. Там заявили, что здание обрушилось в результате работы российской противовоздушной обороны.

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России в Telegram.

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Разрушение подъезда в Белгороде

В российском министерстве традиционно обвинили Украину в атаке на жилые кварталы города Белгорода. Там заявили, что ВСУ якобы использовали тактический ракетный комплекс "Точка-У", реактивные системы залпового огня "Ольха" и RM-70 "Вампир".

Враг решил рассказать, что "во время отражения атаки российскими средствами ПВО уничтожены шесть ракет "Точка-У", четыре реактивных снаряда РСЗО "Вампир" и два реактивных снаряда РСЗО "Ольха".

"Фрагментами одной из сбитых ракет ТРК "Точка-У" поврежден жилой дом в городе Белгород", — говорится в сообщении.

Пост Минобороны РФ. Фото: скриншот

Напомним, 12 мая в Белгороде раздались мощные взрывы. Впоследствии стало известно, что разрушен подъезд многоэтажки.

Также упала крыша разрушенного подъезда. Это произошло при разборе завалов.