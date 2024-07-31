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У Міноборони Ізраїлю підтвердили ліквідацію командира "Хезболли"

31 липня 2024 10:35
Катерина Османська - Редактор
Йоав Галлант підтвердив ліквідацію командира Хезболли Фуада Шукра
Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант. Фото: АР
Катерина Османська - Редактор

Армія оборони Ізраїлю 30 липня завдала удару по столиці Лівану — Бейруту. Незадовго у Міноборони країни заявили, що ліквідували високопоставленого командира угруповування "Хезболла" Фуада Шукра.

Про це повідомив міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант у серед, 31 липня, в своєму X (Twitter). 

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"Сьогодні вночі ЦАХАЛ провів точну і професійну операцію з ліквідації найвищого військового командира "Хезболли". На руках Фуада Шукра "Саїда" Мухсана кров багатьох ізраїльтян. Сьогодні ми показали, що кров нашого народу має свою ціну і що для наших сил немає нічого недосяжного в досягненні цієї мети", — заявив Галлант. 

ЦАХАЛ наголосив, що командир був старшим військовим радником лідера "Хезболли" Хасана Насралли. Як відомо, він відповідав за сучасне озброєння "Хезболли", включаючи ракети різних типів та безпілотники.

"Я хотів би висловити глибоку вдячність ЦАХАЛ — начальнику Генерального штабу, командувачам і військовослужбовцям ЦАХАЛу і Армії оборони Ізраїлю. Ваші можливості не лише забезпечують нашу безпеку, але й викликають у нас велику гордість. Ви дозволяєте нам бути сильними перед обличчям наших ворогів і забезпечуєте спадкоємність нашого народу", — наголосив міністр оборони Ізраїлю. 

ліквідація командира Хезболли
Скриншот допису Йоава Галланта

Нагадаємо, 27 липня бойовики "Хезболли" завдали удару по стадіону на Голанських висотах в Ізраїлі. Тепер останній готується до удару у відповідь.

Вже ввечері 30 липня Ізраїль завдав удару по столиці Лівану — Бейруту. Ціллю був командир "Хезболли", який, ймовірно, був відповідальним за обстріл по стадіону. 

Ізраїль війна обстріли Ліван ракетний удар

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