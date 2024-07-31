Йоав Галлант подтвердил ликвидацию командира Хезболлы Фуада Шукра

Министр обороны Израиля Иоав Галлант. Фото: АР

Армия обороны Израиля 30 июля нанесла удар по столице Ливана — Бейруту. Незадолго в Минобороны страны заявили, что ликвидировали высокопоставленного командира группировки "Хезболла" Фуада Шукра.

Об этом сообщил министр обороны Израиля Йоав Галлант в среду, 31 июля, в своем X (Twitter).

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"Сегодня ночью ЦАХАЛ провел точную и профессиональную операцию по ликвидации высшего военного командира "Хезболлы". На руках Фуада Шукра "Саида" Мухсана кровь многих израильтян. Сегодня мы показали, что кровь нашего народа имеет свою цену и что для наших сил нет ничего недостижимого в достижении этой цели", — заявил Галлант.

ЦАХАЛ подчеркнул, что командир был старшим военным советником лидера "Хезболлы" Хасана Насраллы. Как известно, он отвечал за современное вооружение "Хезболлы", включая ракеты разных типов и беспилотники.

"Я хотел бы выразить глубокую признательность ЦАХАЛ — начальнику Генерального штаба, командующим и военнослужащим ЦАХАЛа и Армии обороны Израиля. Ваши возможности не только обеспечивают нашу безопасность, но и вызывают у нас большую гордость. Вы позволяете нам быть сильными перед лицом наших врагов и обеспечиваете нашего народа", — подчеркнул министр обороны Израиля.

Скриншот сообщения Йоава Галланта

Напомним, 27 июля боевики "Хезболлы" нанесли удар по стадиону на Голанских высотах в Израиле. Теперь последний готовится к ответному удару.

Уже вечером 30 июля Израиль нанес удар по столице Ливана — Бейруту. Целью был командир "Хезболла", который, вероятно, был ответственен за обстрел по стадиону.