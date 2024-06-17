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У Мінекології назвали реальну суму екоциду України через війну РФ

17 червня 2024 06:38
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповець
Екоцид в Україні: у Мінекології назвали суму збитків
Екоцид в Україні. Фото: www.openforest.org.ua
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповець

Наразі зафіксовано понад 5 тисяч випадків збитків довкіллю України на суму 2,4 трильйона гривень. Вона охоплює лише те, що можна зафіксувати на деокупованих територіях. А якщо порахувати збитки окупованих територій, то сума у 2,4 трлн грн може збільшитися у 3-4 рази. 

Про це в інтерв’ю Новини.LIVE розповів Олександр Краснолуцький, перший заступник міністра захисту довкілля та природних ресурсів України.

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"Це дуже великі цифри, і ми їх фіксуємо там, де це можна зробити. Вони будуть збільшуватися після деокупації. Адже знищені природнозаповідні території, угіддя, завдана шкода повітрю викидами від горіння та підривів ракет, а також від горіння нафтобаз", — сказав Краснолуцький.

Він нагадав, що всі ці шкідливі викиди йдуть в атмосферу. І окрім всього іншого знищуються також ліси, а ґрунти забруднюються вибухонебезпечними речовинами. 

"Ми говоримо про знищення нашого біорізноманіття в цілому. Тому цифри будуть дійсно нереально великі. Адже війна триває. Проте будемо вживати всіх заходів, аби притягнути окупантів до відповідальності", — запевнив Краснолуцький.

Нагадаємо, за попередніми розрахунками, екологічні збитки внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС становлять мільярди гривень. Остаточну суму порахувати наразі неможливо, оскільки частина півдня України окупована.
 

Мінекології
Росія
вибух
війна в Україні
екологія
війна

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