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В Минэкологии назвали реальную сумму экоцида Украины из-за войны РФ

17 июня 2024 06:38
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповец
Галина Остаповец
Журналист
Экоцид в Украине: в Минэкологии назвали сумму ущерба
Экоцид в Украине. Фото: www.openforest.org.ua
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповец
Галина Остаповец
Журналист

В настоящее время зафиксировано более 5 тысяч случаев ущерба окружающей среде Украины на сумму 2,4 триллиона гривен. Она включает только то, что можно зафиксировать на деоккупированных территориях. А если сосчитать убытки оккупированных территорий, то сумма в 2,4 трлн грн может увеличиться в 3-4 раза.

Об этом в интервью Новини.LIVE рассказал Александр Краснолуцкий, первый заместитель министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.

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"Это очень большие цифры, и мы их фиксируем там, где это можно сделать. Они будут увеличиваться после деоккупации. Ведь уничтожены природозаповедные территории, угодья, причинен вред воздуху выбросами от горения и подрывов ракет, а также от горения нефтебаз", — сказал Краснолуцкий.

Он напомнил, что все эти вредные выбросы уходят в атмосферу. И кроме всего прочего уничтожаются леса, а почвы загрязняются взрывоопасными веществами.

"Мы говорим об уничтожении нашего биоразнообразия в целом. Поэтому цифры будут действительно нереально большие. Ведь война продолжается. Однако будем принимать все меры, чтобы привлечь оккупантов к ответственности", — заверил Краснолуцкий.

Напомним, по предварительным расчетам, экологический ущерб в результате подрыва россиянами Каховской ГЭС составляют миллиарды гривен. Окончательную сумму сосчитать пока невозможно, поскольку часть юга Украины оккупирована.

Минэкологии
Россия
взрыв
война в Украине
экология
війна

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