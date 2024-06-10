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У Міндовкіллі розповіли про збитки для природи від підриву Каховської ГЕС

10 червня 2024 11:10
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповець
У Міндовкіллі назвали суму збитків руйнування Каховської ГЕС
Підтоплення від підриву Каховської ГЕС. Фото: google.com
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповець

Збитки від підриву Каховської ГЕС для довкілля становлять понад 2,4 мільярда гривень. Велика вода підтопила ліси, природозаповідні фонди, знищила тварин та рослини, забруднила прісну воду та серйозно вплинула на екосистему Чорного моря.

Про це в інтерв’ю Новини.LIVE розповів Олександр Краснолуцький, перший заступник міністра захисту довкілля та природних ресурсів України.

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"Велика вода вимивала продукти життєдіяльності людини. Десь в неї потрапляли склади, де зберігалися небезпечні продукти, які також вимивалися в воду. Туди ж потрапляли і нафтопродукти. Всі ці збитки необхідно було зафіксувати, аби у майбутньому пред'явити їх РФ", — уточнив Краснолуцький.

Було затоплено об'єкти природозаповідного фонду, які створені для збереження червонокнижних видів тварин і рослин. Це унікальні види рослин і тварин, яких умовно немає на Полісі чи у лісостеповій зоні України.

"Підрив Каховської ГЕС став справжньою катастрофою для екосистеми. Напевно, це друга за величиною екологічна катастрофа не лише у нашій країні, а й загалом на нашому європейському континенті", — підсумував політик.

Нагадаємо, за попередніми розрахунками екологічні збитки внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС становлять мільярди гривень. Остаточну суму порахувати наразі неможливо, оскільки частина півдня України окупована.

Про це повідомив перший заступник голови Державної екологічної інспекції України Дмитро Заруба.

війна в Україні
Каховська ГЕС
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російські війська

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