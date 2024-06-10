В Миндэкологии назвали сумму ущерба от разрушений Каховской ГЭС

Подтопление от взрыва Каховской ГЭС. Фото: google.com

Ущерб от подрыва Каховской ГЭС для окружающей среды составляет более 2,4 миллиарда гривен. Большая вода подтопила леса, природозаповедные фонды, уничтожила животных и растения, загрязнила пресную воду и оказала серьезное влияние на экосистему Черного моря.

Об этом в интервью Новини.LIVE рассказал Александр Краснолуцкий, первый заместитель министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.

Читайте также:

"Большая вода вымывала продукты жизнедеятельности человека. Где-то в нее попадали склады, где-то хранились опасные продукты, которые также вымывались в воду. Туда же попадали и нефтепродукты. Все эти убытки необходимо было зафиксировать, чтобы в будущем предъявить их РФ", — уточнил Краснолуцкий.

Были затоплены объекты природозаповедного фонда, созданные для сохранения краснокнижных видов животных и растений. Это уникальные виды растений и животных, которых условно нет в Полесье или в лесостепной зоне Украины.

"Подрыв Каховской ГЭС стал настоящей катастрофой для экосистемы. Наверное, это вторая по величине экологическая катастрофа не только в нашей стране, но и в целом на нашем европейском континенте", —подытожил политик.

Напомним, по предварительным расчетам экологический ущерб в результате подрыва россиянами Каховской ГЭС составляет миллиарды гривен. Окончательную сумму сосчитать пока невозможно, поскольку часть юга Украины оккупирована.

Об этом сообщил первый заместитель главы Государственной экологической инспекции Украины Дмитрий Заруба.