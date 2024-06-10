В Миндэкологии назвали сумму ущерба от разрушений Каховской ГЭС

В Минэкологии рассказали об ущербе для природы от подрыва Каховской ГЭС
Ущерб от подрыва Каховской ГЭС для окружающей среды составляет более 2,4 миллиарда гривен. Большая вода подтопила леса, природозаповедные фонды, уничтожила животных и растения, загрязнила пресную воду и оказала серьезное влияние на экосистему Черного моря.
Об этом в интервью Новини.LIVE рассказал Александр Краснолуцкий, первый заместитель министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.
"Большая вода вымывала продукты жизнедеятельности человека. Где-то в нее попадали склады, где-то хранились опасные продукты, которые также вымывались в воду. Туда же попадали и нефтепродукты. Все эти убытки необходимо было зафиксировать, чтобы в будущем предъявить их РФ", — уточнил Краснолуцкий.
Были затоплены объекты природозаповедного фонда, созданные для сохранения краснокнижных видов животных и растений. Это уникальные виды растений и животных, которых условно нет в Полесье или в лесостепной зоне Украины.
"Подрыв Каховской ГЭС стал настоящей катастрофой для экосистемы. Наверное, это вторая по величине экологическая катастрофа не только в нашей стране, но и в целом на нашем европейском континенте", —подытожил политик.
Напомним, по предварительным расчетам экологический ущерб в результате подрыва россиянами Каховской ГЭС составляет миллиарды гривен. Окончательную сумму сосчитать пока невозможно, поскольку часть юга Украины оккупирована.
Об этом сообщил первый заместитель главы Государственной экологической инспекции Украины Дмитрий Заруба.
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