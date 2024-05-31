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У Маріуполі партизани підпалили авто окупантів

31 травня 2024 13:34
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
У Маріуполі 31 травня підпалили авто окупантів
Палаючий автомобіль. Фото: Маріупольська міська рада
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

У тимчасово окупованому Маріуполі в п'ятницю, 31 травня, українські партизани підпалили автомобіль загарбників. Однак хто саме є власником траспорту — наразі невідомо.

Про це повідомила пресслужба Маріупольської міської ради у Telegram.

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Підпал автівки окупантів у Маріуполі

"У Маріуполі партизани підпалили автівку окупантів", — йдеться у повідомленні.

Так, у Лівобережному районі міста загорівся автомобіль. За даними Спротиву Маріуполя, за підпалом стоять партизани.

авто колаборантів підпалили у Маріуполі 31 травня
Палаючий автомобіль. Фото: Маріупольська міська рада

Попередньо, вона належала одному з прибічників "руского міра", але хто саме власник та чи є постраждалі — наразі невідомо.

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Скриншот допису міськради

Нагадаємо, російські загарбники отруюються алкоголем у тимчасово окупованому Маріуполі. Внаслідок цього вже четверо солдатів армії Росії померли.

Також ми писали, що вже з червня окупанти будуть виселяти людей із вцілілих після обстрілу будинків у Маріуполі та заселяти у них своїх прибічників.  

підпал
окупанти
Маріуполь
війна в Україні
автомобіль

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