В Мариуполе 31 мая подожгли авто оккупантов

В Мариуполе партизаны подожгли авто оккупантов
Во временно оккупированном Мариуполе в пятницу, 31 мая, украинские партизаны подожгли автомобиль захватчиков. Однако кто именно владелец транспорта — пока неизвестно.
Об этом сообщила пресс-служба Мариупольского городского совета в Telegram.
Поджог автомобиля оккупантов в Мариуполе
"В Мариуполе партизаны подожгли автомобиль оккупантов", — говорится в сообщении.
Так, в Левобережном районе города загорелся автомобиль. По данным Сопротивления Мариуполя, за поджогом стоят партизаны.
Предварительно, она принадлежала одному из сторонников "русского мира", но кто именно владелец и есть ли пострадавшие — пока неизвестно.
Напомним, российские захватчики отравляются алкоголем во временно оккупированном Мариуполе. В результате уже четверо солдат армии России умерли.
Также мы писали, что уже с июня оккупанты будут выселять людей из уцелевших после обстрела домов в Мариуполе и заселять в них своих сторонников.
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