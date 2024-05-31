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В Мариуполе партизаны подожгли авто оккупантов

31 мая 2024 13:34
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
В Мариуполе 31 мая подожгли авто оккупантов
Горящий автомобиль. Фото: Мариупольский городской совет
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Во временно оккупированном Мариуполе в пятницу, 31 мая, украинские партизаны подожгли автомобиль захватчиков. Однако кто именно владелец транспорта — пока неизвестно.

Об этом сообщила пресс-служба Мариупольского городского совета в Telegram.

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Поджог автомобиля оккупантов в Мариуполе

"В Мариуполе партизаны подожгли автомобиль оккупантов", — говорится в сообщении.

Так, в Левобережном районе города загорелся автомобиль. По данным Сопротивления Мариуполя, за поджогом стоят партизаны.

авто коллаборантов подожгли в Мариуполе 31 мая
Горящий автомобиль. Фото: Мариупольский городской совет

Предварительно, она принадлежала одному из сторонников "русского мира", но кто именно владелец и есть ли пострадавшие — пока неизвестно.

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Скриншот поста горсовета

Напомним, российские захватчики отравляются алкоголем во временно оккупированном Мариуполе. В результате уже четверо солдат армии России умерли.

Также мы писали, что уже с июня оккупанты будут выселять людей из уцелевших после обстрела домов в Мариуполе и заселять в них своих сторонников.

поджог
оккупанты
Мариуполь
война в Украине
автомобиль

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