У Луврі думають про перенесення картини Мона Ліза в підвал — що сталося

Лувр. Фото: facebook.com/museedulouvre/

Парижський музей Лувр розглядає план перенесення знаменитої картини "Мона Ліза" до підземелля. Це рішення має на меті запобігти невдоволенню відвідувачів.

Про це повідомило видання The Telegraph у четвер, 25 квітня.

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Зі всього світу туристи прибувають до паризького музею Лувр, щоб побачити знаменитий твір, витрачаючи 22 євро, чекаючи у довгих чергах лише для кількох миттєвостей огляду картини, після чого часто відчувають розчарування.

Згідно з останнім опитуванням, відгуки туристів щодо цього досвіду коливалися від "ніколи не була такою розчарованою" до "тортур".

"Ми не дуже добре приймаємо відвідувачів у цій залі, тому нам здається, що ми не справляємось зі своєю роботою. Переміщення Мони Лізи до окремої кімнати могло б покласти край розчаруванню публіки", — сказала директор Лувру Лоуренс де Карс своїм співробітникам.

Головний куратор італійського живопису XVI століття у Луврі Вінсент Дельовен поділяє цю думку.

"Ми думали про це вже давно, але цього разу всі згодні. Це велика кімната, а Мона Ліза знаходиться ззаду, за захисним склом, тому на перший погляд вона виглядає як поштова марка", — зазначив він.

Нагадаємо, у січні екоактивісти облили супом знамениту картину Да Вінчі "Мона Ліза".

Раніше у Міністерстві культури та інформаційної політики України закликали передати до українських музеїв картини, конфісковані в підозрюваного у державній зраді колишнього народного депутата Віктора Медведчука.