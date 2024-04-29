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У Луврі думають про перенесення картини Мона Ліза в підвал — що сталося

29 квітня 2024 12:44
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
У Луврі думають про перенесення картини Мона Ліза в підвал — що сталося
Лувр. Фото: facebook.com/museedulouvre/
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

Парижський музей Лувр розглядає план перенесення знаменитої картини "Мона Ліза" до підземелля. Це рішення має на меті запобігти невдоволенню відвідувачів.

Про це повідомило видання The Telegraph у четвер, 25 квітня.

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Зі всього світу туристи прибувають до паризького музею Лувр, щоб побачити знаменитий твір, витрачаючи 22 євро, чекаючи у довгих чергах лише для кількох миттєвостей огляду картини, після чого часто відчувають розчарування.

Згідно з останнім опитуванням, відгуки туристів щодо цього досвіду коливалися від "ніколи не була такою розчарованою" до "тортур".

"Ми не дуже добре приймаємо відвідувачів у цій залі, тому нам здається, що ми не справляємось зі своєю роботою. Переміщення Мони Лізи до окремої кімнати могло б покласти край розчаруванню публіки", — сказала директор Лувру Лоуренс де Карс своїм співробітникам.

Головний куратор італійського живопису XVI століття у Луврі Вінсент Дельовен поділяє цю думку.

"Ми думали про це вже давно, але цього разу всі згодні. Це велика кімната, а Мона Ліза знаходиться ззаду, за захисним склом, тому на перший погляд вона виглядає як поштова марка", — зазначив він.

Нагадаємо, у січні екоактивісти облили супом знамениту картину Да Вінчі "Мона Ліза".

Раніше у Міністерстві культури та інформаційної політики України закликали передати до українських музеїв картини, конфісковані в підозрюваного у державній зраді колишнього народного депутата Віктора Медведчука. 

Франція
Лувр
картини
Леонардо Да Вінчі
Париж
музеї
культура
Мона Ліза

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