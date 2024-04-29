У Луврі думають про перенесення картини Мона Ліза в підвал — що сталося
Парижський музей Лувр розглядає план перенесення знаменитої картини "Мона Ліза" до підземелля. Це рішення має на меті запобігти невдоволенню відвідувачів.
Про це повідомило видання The Telegraph у четвер, 25 квітня.
Чому "Мону Лізу" можуть перенести до підвалу
Зі всього світу туристи прибувають до паризького музею Лувр, щоб побачити знаменитий твір, витрачаючи 22 євро, чекаючи у довгих чергах лише для кількох миттєвостей огляду картини, після чого часто відчувають розчарування.
Згідно з останнім опитуванням, відгуки туристів щодо цього досвіду коливалися від "ніколи не була такою розчарованою" до "тортур".
"Ми не дуже добре приймаємо відвідувачів у цій залі, тому нам здається, що ми не справляємось зі своєю роботою. Переміщення Мони Лізи до окремої кімнати могло б покласти край розчаруванню публіки", — сказала директор Лувру Лоуренс де Карс своїм співробітникам.
Головний куратор італійського живопису XVI століття у Луврі Вінсент Дельовен поділяє цю думку.
"Ми думали про це вже давно, але цього разу всі згодні. Це велика кімната, а Мона Ліза знаходиться ззаду, за захисним склом, тому на перший погляд вона виглядає як поштова марка", — зазначив він.
Нагадаємо, у січні екоактивісти облили супом знамениту картину Да Вінчі "Мона Ліза".
Раніше у Міністерстві культури та інформаційної політики України закликали передати до українських музеїв картини, конфісковані в підозрюваного у державній зраді колишнього народного депутата Віктора Медведчука.
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