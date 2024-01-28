Екоактивісти облили супом знамениту картину Да Вінчі "Джаконда"

Облита супом картина Да Вінчі "Джаконда". Фото: скриншот

Екологічні активісти в музеї Лувр (Париж) провели акцію, під час якої знаменита картина Леонардо да Вінчі "Мона Ліза" була залита супом. Так, вандали атакували захисне броньоване скло, яке стоїть перед відомим витвором мистецтва, на знак протесту, просуваючи ідею "права на здорове та стійке харчування".

Відповідне відео поширюється у соціальних мережах, передають ЗМІ.

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"Джаконда" Да Вінчі, облита супом

ALERTE - Des militantes pour le climat jettent de la soupe sur le tableau de La Joconde au musée du Louvre. @CLPRESSFR pic.twitter.com/Aa7gavRRc4 — CLPRESS / Agence de presse (@CLPRESSFR) January 28, 2024

Повідомляється, що учасники акції, прихильники боротьби з кліматичними змінами, виплеснули суп на картину за броньованим склом.

На опублікованому відео видно, що активістки, одягнені в футболки руху Riposte alimentaire, стали з обох боків від твору мистецтва, перебуваючи за огорожею.

Цей випадок не перший, коли Лувр, що є найбільш відвідуваним музеєм світу, стає об'єктом дій екологічних активістів. Раніше, у грудні попереднього року, групу активістів залито піраміду Лувру помаранчевою водою на знак протесту, закликаючи уряд до реалізації програми термомодернізації старих будівель.

Раніше ми повідомляли, що дослідники розвінчали знамените "правило дерев" Леонардо да Вінчі. Що з ним не так?

Також ми писали, що досліджуючи одну із найвідоміших картин у світі "Мона Ліза" Леонардо да Вінчі, отримали нове уявлення про техніку, яку використовував митець. Зокрема, вони виявили рідкісне з'єднання на шарах фарби.