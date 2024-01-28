Экоактивисты облили супом знаменитую картину Да Винчи "Джаконда"

Облитая супом картина Да Винчи "Джаконда". Фото: скриншот

Экологические активисты в музее Лувр (Париж) провели акцию, во время которой знаменитая картина Леонардо да Винчи "Мона Лиза" была залита супом. Так, вандалы атаковали защитное бронированное стекло, стоящее перед известным произведением искусства, в знак протеста, продвигая идею "права на здоровое и устойчивое питание".

Соответствующее видео распространяется в социальных сетях, передают СМИ.

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"Джаконда" Да Винчи, облитая супом

ALERTE - Des militantes pour le climat jettent de la soupe sur le tableau de La Joconde au musée du Louvre. @CLPRESSFR pic.twitter.com/Aa7gavRRc4 — CLPRESS / Agence de presse (@CLPRESSFR) January 28, 2024

Сообщается, что участники акции, сторонники борьбы с климатическими изменениями, выплеснули суп на картину, находящуюся за бронированным стеклом.

На опубликованном видео видно, что активистки, одетые в футболки движения Riposte alimentaire, встали по обе стороны от произведения искусства, находясь за ограждением.

Этот случай не первый, когда Лувр, являющийся самым посещаемым музеем мира, становится объектом действий экологических активистов. Ранее, в декабре предыдущего года, группа активистов залила пирамиду Лувра оранжевой водой в знак протеста, призывая правительство к реализации программы термомодернизации старых зданий.

Ранее мы сообщали, что исследователи развенчали знаменитое "правило деревьев" Леонардо да Винчи. Что с ним не так?

Также мы писали, что, исследуя одну из самых известных картин в мире "Мона Лиза" Леонардо да Винчи, получили новое представление о технике, которую использовал художник. В частности, они нашли редкое соединение на слоях краски.