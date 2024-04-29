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В Лувре думают о переносе картины Мона Лиза в подвал — что произошло

29 апреля 2024 12:44
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Бригадир София
редактор
В Лувре думают о переносе картины Мона Лиза в подвал — что произошло
Лувр. Фото: facebook.com/museedulouvre/
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

Паризький музей Лувр рассматривает план переноса знаменитой картины "Мона Лиза" в подземелье. Это решение имеет целью предотвратить недовольство посетителей.

Об этом сообщило издание The Telegraph в четверг, 25 апреля.

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Со всего мира туристы прибывают в парижский музей Лувр, чтобы увидеть знаменитое произведение, тратя 22 евро, ожидая в длинных очередях лишь для нескольких мгновений обзора картины, после чего часто испытывают разочарование.

Согласно последнему опросу, отзывы туристов относительно этого опыта колебались от "никогда не была такой разочарованной" до "пыток".

"Мы не очень хорошо принимаем посетителей в этом зале, поэтому нам кажется, что мы не справляемся со своей работой. Перемещение Моны Лизы в отдельную комнату могло бы положить конец разочарованию публики", — сказала директор Лувра Лоуренс де Карс своим сотрудникам.

Главный куратор итальянской живописи XVI века в Лувре Винсент Делевен разделяет это мнение.

"Мы думали об этом уже давно, но на этот раз все согласны. Это большая комната, а "Мона Лиза" находится сзади, за защитным стеклом, поэтому на первый взгляд она выглядит как почтовая марка", — отметил он.

Напомним, в январе экоактивисты облили супом знаменитую картину Да Винчи "Мона Лиза".

Ранее в Министерстве культуры и информационной политики Украины призвали передать в украинские музеи картины, конфискованные у подозреваемого в государственной измене бывшего народного депутата Виктора Медведчука.

Франция
Лувр
картины
Леонардо да Винчи
Париж
музеи
культура
Мона Лиза

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