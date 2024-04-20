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У Лондоні скасували запуск програми "Автомобілі в Україну"

20 квітня 2024 00:15
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
У Лондоні скасували запуск програми "Автомобілі в Україну"
Пожертвувані автомобілі. Фото: The Telegraph
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

Ініціатива мера Лондона Садіка Хана "Ulez-cars-to-Ukraine" була відкладена перед майбутніми виборами мера. Раніше планувалося провести захід у Доркінгу, щоб відзначити відправлення першої партії автомобілів з Великобританії до України.

Про це розповіло видання The Telegraph у четвер, 18 квітня.

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Чому відклали запуск ініціативи

Ініціатива мера Лондона Садіка Хана "Ulez-cars-to-Ukraine" була відкладена через обмеження, пов’язані з передвиборчою агітацією, захід було скасовано напередодні виборів мера Лондона, які відбудуться 2 травня.

Проблеми з ефективністю програми

Напередодні відкладення запуску, волонтери висловили стурбованість через низьку ефективність програми збору Ulez-автомобілів на металобрухт. З моменту запуску програми 15 березня, лише 44 автомобілі були передані Transport for London (TfL) British-Ukrainian Aid (BUA), благодійній організації, яка веде програму. Програма зіткнулася з критикою з боку британських волонтерів, які організували неформальні мережі для збору сотень автомобілів та фургонів для України.

Критика та бюрократичні перешкоди 

"Я зрозумів, що TfL очікує, що близько 3 000 транспортних засобів, що відповідають Україні, пройдуть через цю схему. Але ми вже на п'ятому тижні, і 44 були прийняті", — зазначив волонтер Liberty Trucks Ukraine Том Возняк, який вже відправив 380 вантажівок в Україну.

Ендрю Бофф, представник Консервативної партії в Лондонській асамблеї, розкритикував офіційну програму за те, що вона була переповнена бюрократичними перешкодами.

Нагадаємо, що Британія надала Україні понад 180 млн доларів.

Раніше ми писали, що очільник МЗС Британії пояснив, чому НАТО не може збивати російські дрони над Україною.

Великобританія
транспорт
авто
Україна
Лондон

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