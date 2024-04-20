В Лондоне отменили запуск программы "Автомобили в Украину"

Пожертвованные автомобили. Фото: The Telegraph

Инициатива мэра Лондона Садика Хана "Ulez-cars-to-Ukraine" была отложена перед предстоящими выборами мэра. Ранее планировалось провести мероприятие в Доркинге, чтобы отметить отправку первой партии автомобилей из Великобритании в Украину.

Об этом рассказало издание The Telegraph в четверг, 18 апреля.

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Почему отложили запуск инициативы

Инициатива мэра Лондона Садика Хана "Ulez-cars-to-Ukraine" была отложена из-за ограничений, связанных с предвыборной агитацией, мероприятие было отменено накануне выборов мэра Лондона, которые состоятся 2 мая.

Проблемы с эффективностью программы

В преддверии отложения запуска, волонтеры выразили обеспокоенность из-за низкой эффективности программы сбора Ulez-автомобилей на металлолом. С момента запуска программы 15 марта, только 44 автомобиля были переданы Transport for London (TfL) British-Ukrainian Aid (BUA), благотворительной организации, ведущей программу. Программа столкнулась с критикой со стороны британских волонтеров, организовавших неформальные сети для сбора сотен автомобилей и фургонов для Украины.

Критика и бюрократические препятствия

Том Возняк, волонтер из Liberty Trucks Ukraine, уже отправивший 380 грузовиков в Украину.

"Я понял, что TfL ожидает, что около 3 000 соответствующих Украине транспортных средств пройдут через эту схему. Но мы уже на пятой неделе, и 44 были приняты", — — отметил волонтер Liberty Trucks Ukraine Том Возняк, который уже отправил 380 грузовиков в Украину.

Эндрю Бофф, представитель Консервативной партии в Лондонской ассамблее, критиковал официальную программу за то, что она была переполнена бюрократическими препятствиями.

Напомним, что Британия выделила Украине более 180 млн долларов.

Ранее мы писали, что глава МИД Британии объяснил, почему НАТО не может сбивать российские дроны над Украиной.