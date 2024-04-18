Велика Британія відправила свої винищувачі з Румунії до Ізраїлю, щоб відбити атаку Ірану

Винищувачі Eurofighter. Фото: Andy Donovan / Dynamic Vectors

Повітряні сили Великої Британії відправили шість винищувачів, які перебували на чергуванні кордону в Румунії — межі НАТО, на допомогу Ізраїлю для відбиття атаки Ірану в ніч проти 14 квітня.

Про це повідомляє Defense Express у середу, 17 квітня.

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Як наголошує видання, особливість цієї ситуації в тому, що Велика Британія відправила літаки з Румунії, де вони "несуть чергування у межах НАТО для захисту від потенційної військової агресії". Шість винищувачів 25 березня прибули в рамках планової ротації на авіабазу Mihail Kogălniceanu, і мали завдання цілодобово охороняти повітряний простір країни-членкині Альянсу.

Однак Румунія все ж має свої винищувачі F-16 та Eurofighter, які 8 квітня отримала з Іспанії теж у межах планової ротації, а також системи Patriot.

Defense Express наголошує, що інші союзники по НАТО мали б стати на місце британських винищувачів.

"Але загалом ситуація, коли Велика Британія має займатися такими перекиданнями літаків, а союзники тимчасовими замінами, свідчить про наявних брак можливостей Лондона", — йдеться в матеріалі.

Видання додає, що Велика Британія має 121 винищувач Eurofighter, тому могла б перекинути кілька з них до Ізраїлю, а не забирати надані Румунії літаки.

Нагадаємо, що під час атаки Ірану на Ізраїль в ніч проти 14 квітня для допомоги Єрусалиму відправили свої винищувачі США та Велика Британія. Літаки збивали іранські цілі на підступах до Ізраїлю. Також ми писали, що в ЦАХАЛ розповіли, скільки ударних безпілотників та балістичних ракет вдалося збити, і які пошкодження зазнало місто внаслідок атаки.