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Великобритания отправила свои истребители из Румынии в Израиль, чтобы отразить атаку Ирана

18 апреля 2024 01:32
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Великобритания отправила свои истребители из Румынии в Израиль, чтобы отразить атаку Ирана
Истребители Eurofighter. Фото: Andy Donovan / Dynamic Vectors
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Воздушные силы Великобритании отправили шесть истребителей, находившихся на дежурстве границы в Румынии — границе НАТО, на помощь Израилю для отражения атаки Ирана в ночь на 14 апреля.

Об этом сообщает Defense Express в среду, 17 апреля.

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Особенность этой ситуации в том, что Великобритания отправила самолеты из Румынии, где они "несут дежурство в рамках НАТО для защиты от потенциальной военной агрессии". Шесть истребителей 25 марта прибыли в рамках плановой ротации на авиабазу Mihail Kogălniceanu и имели задачу круглосуточно охранять воздушное пространство страны-члена Альянса.

Однако у Румынии все же есть свои истребители F-16 и Eurofighter, которые 8 апреля получила из Испании тоже в рамках плановой ротации, а также системы Patriot.

Defense Express отмечает, что другие союзники по НАТО должны были стать на место британских истребителей.

"Но в целом ситуация, когда Великобритания должна заниматься такими опрокидываниями самолетов, а союзники временными заменами, свидетельствует об отсутствии возможностей Лондона", — говорится в материале.

Издание добавляет, что у Великобритании есть 121 истребитель Eurofighter, поэтому она могла бы перебросить несколько из них в Израиль, а не забирать предоставленные Румынии самолеты.

Напомним, что во время атаки Ирана на Израиль в ночь на 14 апреля для помощи Иерусалиму отправили свои истребители США и Великобритания. Самолеты сбивали иранские цели на подступах к Израилю. Также мы писали, что в ЦАХАЛ рассказали, сколько ударных беспилотников и баллистических ракет удалось сбить, и какие повреждения получил город в результате атаки.

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