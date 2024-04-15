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Очільник МЗС Британії пояснив, чому НАТО не може збивати російські дрони над Україною

15 квітня 2024 19:46
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Очільник МЗС Британії пояснив, чому НАТО не може збивати російські дрони над Україною
Очільник МЗС Великої Британії Девід Кемерон. Фото: Reuters
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Очільник міністерства закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон заявив, що британські військові не можуть збивати російські безпілотники над територією України. На його думку, це може призвести до прямого конфлікту сил НАТО та Російської Федерації.

Про це Кемерон заявив в ефірі LBC у понеділок, 15 квітня.

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Відповідаючи на запитання журналіста, чому Велика Британія не може допомогти Україні зі збиття дронів, як допомогла Ізраїлю під час нещодавньої атаки Ірану, Кемерон зазначив, що такі дії можуть призвести до "небезпечної ескалації".

"Складність того, щоб ви пропонуєте полягає в тому, що якщо ви хочете уникнути ескалації в плані ширшої європейської війни, думаю, слід уникати прямої взаємодії військ НАТО з російськими військами", — заявив міністр.

Він зазначив, що протидія російським дронам з боку НАТО може призвести до ескалації конфлікту.

"Якщо сили НАТО вступлять у прямий конфлікт із російськими силами, це буде небезпечна ескалація", — вважає політик.

Також колишній прем'єр-міністр Великої Британії нагадав, що Сполучене Королівство зробило дуже багато, щоб допомогти українцям.

"Ми навчили понад 60 000 українських військових, ми були першими, хто надав їм протитанкову зброю, далекобійну артилерію та танки", — зазначив Кемерон.

Він також вважає, що найкраще, що може зробити Велика Британія та інші держави, це продовжувати надавати фінансову підтримку Києву.

Раніше ми розповідали, що армія Сполучених Штатів Америки збили кілька десятків безпілотників на підльоті до Ізраїлю. В ізраїльському Міноборони заявили про збиття понад 100 ударних дронів.

Колишній міністр оборони Великої Британії Тобіас Еллвуд закликав НАТО готуватися до ядерної війни з Росією. Він зазначив, що президент Росії Володимир Путін зараз "могутніший за Сталіна" і хоче відновити контроль над Східною Європою.

Іран
Ізраїль
МЗС
Україна
Велика Британія
дрони
Росія

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