Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow Глава МИД Британии объяснил, почему НАТО не может сбивать российские дроны над Украиной arrow

Глава МИД Британии объяснил, почему НАТО не может сбивать российские дроны над Украиной

15 апреля 2024 19:46
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Глава МИД Британии объяснил, почему НАТО не может сбивать российские дроны над Украиной
Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон. Фото: Reuters
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Глава Министерства иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что британские военные не могут сбивать российские беспилотники над территорией Украины. По его мнению, это может привести к прямому конфликту сил НАТО и Российской Федерации.

Об этом Кэмерон заявил в эфире LBC в понедельник, 15 апреля.

Читайте также:

Великобритания не будет сбивать дроны РФ

Отвечая на вопрос журналиста, почему Великобритания не может помочь Украине сбивать дроны, как помогла Израилю во время недавней атаки Ирана, Кэмерон отметил, что такие действия могут привести к "опасной эскалации".

"Сложность того, чтобы вы предлагаете, заключается в том, что если вы хотите избежать эскалации в плане более широкой европейской войны, думаю, следует избегать прямого взаимодействия войск НАТО с российскими войсками", — заявил министр.

Он отметил, что противодействие российским дронам со стороны НАТО может привести к эскалации конфликта.

"Если силы НАТО вступят в прямой конфликт с российскими силами, это будет опасная эскалация", — считает политик.

Также бывший премьер-министр Великобритании напомнил, что Соединенное Королевство сделало очень многое, чтобы помочь украинцам.

"Мы научили более 60 000 украинских военных, мы были первыми, кто предоставил им противотанковое оружие, дальнобойную артиллерию и танки", — отметил Кэмерон.

Он также считает, что лучшее, что может сделать Великобритания и другие государства, это продолжать оказывать финансовую поддержку Киеву.

Ранее мы рассказывали, что армия Соединенных Штатов Америки сбила несколько десятков беспилотников на подлете к Израилю. В израильском Минобороны заявили о сбитии более 100 ударных дронов.

Бывший министр обороны Великобритании Тобиас Эллвуд призвал НАТО готовиться к ядерной войне с Россией. Он отметил, что президент России Владимир Путин сейчас "мощнее Сталина" и хочет возобновить контроль над Восточной Европой.

Иран
Израиль
МИД
Украина
Великобритания
дроны
Россия

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:19 Экс-командир "Азова" прокомментировал бронирование от мобилизации для работников цирка

Новость с видео

22:53 У украинцев требуют документы на улице — какие есть шесть законных оснований

12 апреля 2024

06:44 Кто получит право на отсрочку по новому закону о мобилизации — полный перечень

3 апреля 2024

20:40 Простая ситуация, в которой многие ошибаются, — кто из водителей проедет первым

12 апреля 2024

07:19 Экс-командир полка Азов Жорин отреагировал на новый закон о мобилизации

2 апреля 2024
Новость с видео

19:24 Можно ли сажать орех возле дома — этот ответ должен знать каждый

11 апреля 2024
обновлено:

06:02Обстрел Львовской области — раздаются мощные взрывы

4 апреля 2024

08:48 Цыганков уйдет из Жироны в конце сезона — украинцем интересуется известный клуб

7 апреля 2024

08:22 Официальные фан-клубы Евровидения выбирают своих фаворитов — сколько баллов у Украины

3 апреля 2024
Новость с видео

07:30 Когда сажать картошку в апреле 2024 — благоприятные даты по лунному календарю