Глава МИД Британии объяснил, почему НАТО не может сбивать российские дроны над Украиной

Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон. Фото: Reuters

Глава Министерства иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что британские военные не могут сбивать российские беспилотники над территорией Украины. По его мнению, это может привести к прямому конфликту сил НАТО и Российской Федерации.

Об этом Кэмерон заявил в эфире LBC в понедельник, 15 апреля.

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Отвечая на вопрос журналиста, почему Великобритания не может помочь Украине сбивать дроны, как помогла Израилю во время недавней атаки Ирана, Кэмерон отметил, что такие действия могут привести к "опасной эскалации".

"Сложность того, чтобы вы предлагаете, заключается в том, что если вы хотите избежать эскалации в плане более широкой европейской войны, думаю, следует избегать прямого взаимодействия войск НАТО с российскими войсками", — заявил министр.

Он отметил, что противодействие российским дронам со стороны НАТО может привести к эскалации конфликта.

"Если силы НАТО вступят в прямой конфликт с российскими силами, это будет опасная эскалация", — считает политик.

Также бывший премьер-министр Великобритании напомнил, что Соединенное Королевство сделало очень многое, чтобы помочь украинцам.

"Мы научили более 60 000 украинских военных, мы были первыми, кто предоставил им противотанковое оружие, дальнобойную артиллерию и танки", — отметил Кэмерон.

Он также считает, что лучшее, что может сделать Великобритания и другие государства, это продолжать оказывать финансовую поддержку Киеву.

Ранее мы рассказывали, что армия Соединенных Штатов Америки сбила несколько десятков беспилотников на подлете к Израилю. В израильском Минобороны заявили о сбитии более 100 ударных дронов.

Бывший министр обороны Великобритании Тобиас Эллвуд призвал НАТО готовиться к ядерной войне с Россией. Он отметил, что президент России Владимир Путин сейчас "мощнее Сталина" и хочет возобновить контроль над Восточной Европой.