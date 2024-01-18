У Литві заявили про транспортування великої кількості російського зерна через Латвію

Міністр транспорту Литви Марюс Скуодіс. Фото: lrytas.tv

Більша кількість російського зерна досі транспортується через Латвію. Зазначається, що такі дії є великою проблемою.

Про це заявив міністр транспорту Литви Марюс Скуодіс, передає LRT.

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Транспортування російського зерна через балтійські країни

За його словами, через Литву транспортують небагато зерна з РФ, більша частина його їде через Латвію. Міністр додав, що таке питання обговорять під час перемовин з міністром транспорту Латвії і міністром клімату Естонії.

"У нас дуже конкретне питання — транспортування російського зерна через країни Балтії. У Литві це невелика проблема, обсяги дуже малі, але в Латвії це все ще велика проблема", — пояснив Скуодіс.

Своєю чергою очільник Литовської асоціації виробників зерна Аушріс Маціаускас раніше повідомив, що зерно РФ великими обсягами їде транзитом через Латвію, деяка кількість зерна все ж залишається в Литві.

Підтримка Латвії для України

Нагадаємо, сейм Латвії проголосував за націоналізацію будівлі, відомої як "Будинок Москви" у Ризі. Рішення підтримали 70 депутатів, натомість 11 висловилися проти.

Водночас президент Латвії Едгарс Рінкевичс заявив, що його країна планує взяти у свою власність Будинок Москви в Ризі, але кошти буде передано Україні. Відповідний закон ухвалив Сейм країни.