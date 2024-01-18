В Литве заявили о транспортировке большого количества российского зерна через Латвию

Министр транспорта Литвы Марюс Скуодис. Фото: lrytas.tv

Большее количество российского зерна до сих пор транспортируется через Латвию. Отмечается, что такие действия являются большой проблемой.

Об этом заявил министр транспорта Литвы Марюс Скуодис, передает LRT.

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Транспортировка российского зерна через балтийские страны

По его словам, через Литву транспортируют немного зерна из РФ, большая часть его уезжает через Латвию. Министр добавил, что такой вопрос будет обсужден во время переговоров с министром транспорта Латвии и министром климата Эстонии.

"У нас очень конкретный вопрос — транспортировка российского зерна через страны Балтии. В Литве это небольшая проблема, объемы очень малы, но в Латвии это все еще большая проблема", — объяснил Скуодис.

В свою очередь глава Литовской ассоциации производителей зерна Аушрис Мациаускас ранее сообщил, что зерно РФ большими объемами едет транзитом через Латвию, некоторое количество зерна все же остается в Литве.

Поддержка Латвии для Украины

Напомним, сейм Латвии проголосовал за национализацию здания, известного как "Дом Москвы" в Риге. Решение поддержали 70 депутатов, 11 же высказались против.

В то же время президент Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что его страна планирует взять в свою собственность Дом Москвы в Риге, но средства будут переданы Украине. Соответствующий закон принял Сейм страны.