Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow День arrow Латвія передасть Україні гроші від Будинку Москви у Ризі arrow

Латвія передасть Україні гроші від Будинку Москви у Ризі

12 січня 2024 03:40
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Уляна Виноградова
Латвія передасть Україні гроші від Будинку Москви у Ризі
Зеленський зустрівся із Едгарсом Рінкевичсом. Фото: ОПУ
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Уляна Виноградова

Латвія планує взяти у свою власність Будинок Москви в Ризі, але кошти буде передано Україні. Відповідний закон ухвалив Сейм країни.

Про це у четвер, 11 січня, заявив президент Латвії Едгарс Рінкевичс на пресконференції в Ризі після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.

Читайте також:

Що відомо про закон

"І інші російські активи ми плануємо використати для надання допомоги Україні", — додав Рінкевичс.

Говорячи про військову допомогу, він назвав можливість виробляти дрони.

"Ми можемо виробляти дешевші дрони, які дуже ефективні, які так необхідні українським військовим", - сказав Рінкевичс. Можливо, також купуватимемо боєприпаси 155-мм калібру для того, щоб віддати їх потім Збройним силам України. Це саме те, про що ми сьогодні говорили з президентом", — додав він.

Рінкевичс також повідомив, що Сейм також проголосував надати понад 500 мільйонів євро протягом трьох років, і ця програма буде сконцентрована на Чернігівській області.

За його словами, про "міжнародний трибунал щодо відповідальності за воєнні злочини, а також за викрадення українських дітей, яких потрібно повертати назад".

"І, звісно, наша підтримка абсолютно зрозуміла і чітка з приводу вступу України до НАТО", — сказав він, додавши, що це — єдині гарантії безпеки.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський заявив, що російський диктатор Володимир Путін та його прибічники своїми діями знищують економічне зростання країн, у які вриваються військовим шляхом. Після цього, за його словами, відбувається втрата ідентичності та з'являється заморожений конфлікт.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

03:00 У Раді хочуть звільнити від бронювання ще одну категорію чоловіків — про кого йдеться

2 січня 2024

22:43 В Україні хочуть мобілізувати ще дві категорії осіб через їхню спеціальність

29 грудня 2023

09:56 ПриватБанк попередив про зміни у переказах з картки на картку — деталі

7 січня 2024
Новина з відео

06:36У ВМС розповіли, чи може Росія висадити десант в Одесі та Миколаєві

8 січня 2024

04:08 Притула пояснив, як виправити ключову проблему мобілізації в Україні

4 січня 2024

09:39 На кордоні з Польщею затримали директора Львівської меблевої фабрики — що сталося

7 січня 2024
Новина з фото

14:45 Народна синоптикиня Діденко назвала регіони, які завтра накриють люті морози

10 січня 2024
Новина з фото

04:17 Готуйтеся, це буде нелегко — знайдіть власника собаки за 11 секунд

1 січня 2024

07:04 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 січня — повний список

10 січня 2024

05:58Що чекає на мобілізованих у військовій частині — розповідь військового

Актуальне по темі