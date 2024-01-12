Латвія передасть Україні гроші від Будинку Москви у Ризі

Зеленський зустрівся із Едгарсом Рінкевичсом. Фото: ОПУ

Латвія планує взяти у свою власність Будинок Москви в Ризі, але кошти буде передано Україні. Відповідний закон ухвалив Сейм країни.

Про це у четвер, 11 січня, заявив президент Латвії Едгарс Рінкевичс на пресконференції в Ризі після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.

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"І інші російські активи ми плануємо використати для надання допомоги Україні", — додав Рінкевичс.

Говорячи про військову допомогу, він назвав можливість виробляти дрони.

"Ми можемо виробляти дешевші дрони, які дуже ефективні, які так необхідні українським військовим", - сказав Рінкевичс. Можливо, також купуватимемо боєприпаси 155-мм калібру для того, щоб віддати їх потім Збройним силам України. Це саме те, про що ми сьогодні говорили з президентом", — додав він.

Рінкевичс також повідомив, що Сейм також проголосував надати понад 500 мільйонів євро протягом трьох років, і ця програма буде сконцентрована на Чернігівській області.

За його словами, про "міжнародний трибунал щодо відповідальності за воєнні злочини, а також за викрадення українських дітей, яких потрібно повертати назад".

"І, звісно, наша підтримка абсолютно зрозуміла і чітка з приводу вступу України до НАТО", — сказав він, додавши, що це — єдині гарантії безпеки.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський заявив, що російський диктатор Володимир Путін та його прибічники своїми діями знищують економічне зростання країн, у які вриваються військовим шляхом. Після цього, за його словами, відбувається втрата ідентичності та з'являється заморожений конфлікт.