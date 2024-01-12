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Латвия передаст Украине деньги от Дома Москвы в Риге

12 января 2024 03:40
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Ульяна Виноградова
Латвия передаст Украине деньги от Дома Москвы в Риге
Зеленский встретился с Эдгарсом Ринкевичсом. Фото: ОПУ
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Ульяна Виноградова

Латвия планирует взять в свою собственность Дом Москвы в Риге, но средства будут переданы Украине. Соответствующий закон принял Сейм страны.

Об этом в четверг, 11 января, заявил президент Латвии Эдгарс Ринкевичс на пресс-конференции в Риге после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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"И другие российские активы мы планируем использовать для оказания помощи Украине", - добавил Ринкевичс.

Говоря о военной помощи, он назвал возможность производить дроны.

"Мы можем производить более дешевые дроны, которые очень эффективны, которые так необходимы украинским военным", - сказал Ринкевичс. Возможно, будем также покупать боеприпасы 155-мм калибра для того, чтобы отдать их затем Вооруженным силам Украины. Это именно то, о чем мы сегодня говорили с президентом", - добавил он.

Ринкевичс также сообщил, что Сейм также проголосовал предоставить более 500 миллионов евро в течение трех лет, и эта программа будет сконцентрирована в Черниговской области.

По его словам, о "международном трибунале об ответственности за военные преступления, а также за похищение украинских детей, которых нужно возвращать обратно".

"И, конечно, наша поддержка абсолютно ясна и четка по поводу вступления Украины в НАТО", — сказал он, добавив, что это единственные гарантии безопасности.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский заявил , что российский диктатор Владимир Путин и его сторонники своими действиями уничтожают экономический рост стран, в которые вторгаются военным путем. После этого, по его словам, происходит утрата идентичности и появляется замороженный конфликт.

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