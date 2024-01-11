Сейм Латвії схвалив націоналізацію будівлі "Будинок Москви"

Будинок Москви у Ризі. Фото: росЗМІ

Сейм Латвії проголосував за націоналізацію будівлі, відомої як "Будинок Москви" у Ризі. Рішення підтримали 70 депутатів, натомість 11 висловилися проти.

Про це пише видання Delfi.

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У повідомленні йдеться, що цей крок був запропонований Комісією з національної безпеки Сейму, аргументуючи, що в будівлі проводяться не культурні, а політичні заходи, що може загрожувати національній безпеці Латвії.

До цього моменту "Будинок Москви" знаходився у власності Департаменту власності Москви. З березня 2020 року керування будівлею здійснювало московське підприємство "Московський центр міжнародного співробітництва".

Тепер же, до 31 березня, уряд Латвії має визначити, що робити з будинком далі. Втім, журналісти вказують, що існує ймовірність того, що його буде виставлено на аукціон, враховуючи високі витрати на його утримання, включаючи комунальні послуги та охорону.

Нагадаємо, що міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що країна точно отримає гроші із заморожених російських активів. За його словами, їх вистачить, щоб покрити понад 80% потреб у відновленні України.

Крім того, Президент України Володимир Зеленський заявив, що російські активи, які перебувають за кордоном, повинні бути використані для допомоги Україні. Загальна їхня вартість становить 300 мільярдів доларів.