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Сейм Латвии одобрил национализацию здания "Дом Москвы"

11 января 2024 15:37
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Сейм Латвии одобрил национализацию здания "Дом Москвы"
Дом Москвы в Риге. Фото: росСМИ
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Сейм Латвии проголосовал за национализацию здания, известного как "Дом Москвы" в Риге. Решение поддержали 70 депутатов, в то время как 11 высказались против. 

Об этом пишет издание Delfi.

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Национализация здания "Дом Москвы" в Риге

В сообщении говорится, что этот шаг был предложен Комиссией по национальной безопасности Сейма, аргументируя, что в здании проводятся не культурные, а политические мероприятия, что может представлять угрозу национальной безопасности Латвии.

До этого момента "Дом Москвы" находился в собственности Департамента собственности Москвы. С марта 2020 года управление зданием осуществляло московское предприятие "Московский центр международного сотрудничества". 

Теперь же, до 31 марта, правительство Латвии должно определить, что делать со зданием дальше. Впрочем, журналисты указывают, что существует вероятность того, что оно будет выставлено на аукцион, учитывая высокие расходы на его содержание, включая коммунальные услуги и охрану.

Напомним, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что страна точно получит деньги из замороженных российских активов. По его словам, их хватит, чтобы покрыть более 80% потребностей в восстановлении Украины.

Кроме того, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что находящиеся за рубежом российские активы должны быть использованы для помощи Украине. Общая их стоимость составляет 300 миллиардов долларов.

санкции против России
Латвия
чиновники
национализация
конфискация
Россия
Сейм

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