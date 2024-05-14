У Литві може відбутися третій референдум щодо подвійного громадянства

Референдум у Литві. Фото: BNS

Другий референдум у Литві, який мав на меті змінити Конституцію для розширення правил подвійного громадянства, не зібрав достатньої підтримки серед виборців. Проте у країні не виключають його повторне проведення.

Про це заявила спікер Сейму Литви Вікторія Чміліте-Нільсен, повідомляє LRT.lt.

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Чміліте-Нільсен підкреслила, що легких шляхів до розширення подвійного громадянства не існує і не відкидає можливості провести референдум ще раз.

"Є чіткий шлях, яким ми вже двічі пройшли, здається, що ми наближаємося до результату, але цього виявляється недостатнім. Така демократична воля виборців. Як це буде через п'ять років, я справді не стану гадати, але всі варіанти мають бути оцінені, я не відкидаю повторення референдуму, якщо на це буде спільна політична воля", — зазначила Чміліте-Нільсен.

Вона також висловила думку, що зростання явки на президентських виборах може сприяти більш активній участі на референдумі, що може допомогти прихильникам подвійного громадянства отримати позитивний результат.

"Хотілося вірити, що буде така активність, яка дасть змогу зберегти громадянство й отримати схвалення. Ми бачимо, що є велика підтримка, але й планка дуже висока", — додала спікер Сейму.

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