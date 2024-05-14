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У Литві допускають проведення ще одного референдуму щодо подвійного громадянства

14 травня 2024 09:21
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
У Литві може відбутися третій референдум щодо подвійного громадянства
Референдум у Литві. Фото: BNS
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

Другий референдум у Литві, який мав на меті змінити Конституцію для розширення правил подвійного громадянства, не зібрав достатньої підтримки серед виборців. Проте у країні не виключають його повторне проведення.

Про це заявила спікер Сейму Литви Вікторія Чміліте-Нільсен, повідомляє LRT.lt.

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Чміліте-Нільсен підкреслила, що легких шляхів до розширення подвійного громадянства не існує і не відкидає можливості провести референдум ще раз.

"Є чіткий шлях, яким ми вже двічі пройшли, здається, що ми наближаємося до результату, але цього виявляється недостатнім. Така демократична воля виборців. Як це буде через п'ять років, я справді не стану гадати, але всі варіанти мають бути оцінені, я не відкидаю повторення референдуму, якщо на це буде спільна політична воля", — зазначила Чміліте-Нільсен.

Вона також висловила думку, що зростання явки на президентських виборах може сприяти більш активній участі на референдумі, що може допомогти прихильникам подвійного громадянства отримати позитивний результат.

"Хотілося вірити, що буде така активність, яка дасть змогу зберегти громадянство й отримати схвалення. Ми бачимо, що є велика підтримка, але й планка дуже висока", — додала спікер Сейму.

Нагадаємо, посилення мобілізації та обмеження, що вводяться українською владою щодо "ухилянтів", які перебувають за кордоном, змушують громадян шукати можливості отримання другого громадянства. Новини.LIVE розповіли, які програми сьогодні доступні для українців, на яких умовах і скільки це коштує.

Раніше ми писали, що громадяни України активно отримують громадянство однієї з країн Європейського Союзу. Йдеться про Чехію.

Литва
вибори
референдум
громадянство
політики

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