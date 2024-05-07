Українці активно змінюють громадянство — документи якої країни вони отримують

Українці за кордоном. Фото: ziarulnational.md

Громадяни України активно отримують громадянство однієї з країн Європейського Союзу. Йдеться про Чехію.

Про це повідомляє mukachevo.net.

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Щорічно близько 5 000 іноземців отримують чеське громадянство. Більшість з них складають українці (майже 50%) та словаки.

Росіяни також активно звертаються за отриманням чеських паспортів, і їхня зацікавленість у цьому зросла удвічі після початку повномасштабної війни проти України. Минулого року понад 1 100 росіян отримали чеські документи, що майже вдвічі перевищує показники попереднього року. Директор Асоціації інтеграції та міграції Магда Фалтова говорить про заяви на отримання чеських паспортів, що "щодо недемократичних країн це часто захист від якогось переслідування, як і захист від, наприклад, примусової мобілізації".

Іноземці можуть отримати громадянство Чеської Республіки після десяти років проживання. Однак для цього спочатку вони повинні скласти іспити з мови, а також з питань історії та культури країни.

Здобуття громадянства Чехії передбачає не лише добре знання чеської мови, а й наявність сталого доходу та відсутність судимостей. Майбутній громадянин повинен пройти мовний іспит, який оцінює рівень його знань чеської мови як усно, так і письмово.

Чотири з п'яти кандидатів успішно проходять іспити, проте їм також потрібно довести владі свою економічну самостійність.

"Перед поданням заяви на громадянство людина має підтвердити свій дохід, сплату податків, що не користувався системою соціального забезпечення протягом останніх трьох років. На цьому етапі зазвичай все й закінчується", — зазначив прессекретар МВС Чехії Ондржей Кратошка.

Процес отримання громадянства Чехії розпочинається з подання відповідних документів. Це включає заповнення анкети та представлення документів, які засвідчують особу, проживання в країні, володіння чеською мовою та успішну інтеграцію у суспільство. Зазвичай ці документи подаються до Міністерства внутрішніх справ або до місцевого органу влади, відповідального за громадянство.

Нагадаємо, у 2024 році Чехія продовжує надавати українським біженцям матеріальну допомогу, яка у визначений час залежить від прожиткового мінімуму, необхідного для існування. Особи з категорій уразливості мають право на підвищений розмір виплат.

Також на території Чехії "не вітають" українських чоловіків, які ухиляються від мобілізації. Відповідну заяву зробив міністр закордонних справ Чехії Ян Липавський.