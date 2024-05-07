Украинцы активно меняют гражданство — документы какой страны они получают

Украинцы за границей. Фото: ziarulnational.md

Граждане Украины активно получают гражданство одной из стран Европейского Союза. Речь идет о Чехии.

Об этом сообщает mukachevo.net.

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Ежегодно около 5 000 иностранцев получают чешское гражданство. Большинство из них составляют украинцы (около 50%) и словаки.

Россияне также активно обращаются за получением чешских паспортов, и их интерес в этом вырос вдвое после начала полномасштабной войны против Украины. В прошлом году более 1100 россиян получили чешские документы, что почти вдвое превышает показатели предыдущего года. Директор Ассоциации интеграции и миграции Магда Фалтова говорит о заявлениях на получение чешских паспортов, что "в отношении недемократических стран это часто защита от какого-либо преследования, как и защита от, например, принудительной мобилизации".

Иностранцы могут получить гражданство Чехии после десяти лет проживания. Однако для этого сначала они должны сдать экзамены по языку, а также по истории и культуре страны.

Обретение гражданства Чехии предполагает не только хорошее знание чешского языка, но и наличие устойчивого дохода и отсутствие судимостей. Будущий гражданин должен пройти языковой экзамен, оценивающий уровень его знаний чешского языка как устно, так и письменно.

Четыре из пяти кандидатов успешно проходят экзамены, однако им также нужно доказать властям свою экономическую самостоятельность.

"Перед подачей заявления на гражданство человек должен подтвердить свой доход, уплату налогов, что не пользовался системой социального обеспечения в течение последних трех лет. На этом этапе обычно все и заканчивается", — отметил пресс-секретарь МВД Чехии Ондржей Кратошка.

Процесс получения гражданства Чехии начинается с подачи соответствующих документов. Это включает заполнение анкеты и представление документов, удостоверяющих личность, проживание в стране, владение чешским языком и успешную интеграцию в общество. Обычно эти документы подаются в Министерство внутренних дел или в местный орган власти, ответственный за гражданство.

Напомним, в 2024 году Чехия продолжает оказывать украинским беженцам материальную помощь, которая в определенное время зависит от прожиточного минимума, необходимого для существования. Лица из категорий уязвимости имеют право на повышенный размер выплат.

Также на территории Чехии "не приветствуют" уклоняющихся от мобилизации украинских мужчин. Соответствующее заявление сделал министр иностранных дел Чехии Ян Липовский.