В Литве может состояться третий референдум по двойному гражданству

Референдум в Литве Фото: BNS

Второй референдум в Литве, который имел целью изменить Конституцию для расширения правил двойного гражданства, не собрал достаточной поддержки среди избирателей. Однако в стране не исключают его повторное проведение.

Об этом заявила спикер Сейма Литвы Виктория Чмилите-Нильсен, сообщает LRT.lt.

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Чмилите-Нильсен подчеркнула, что легких путей к расширению двойного гражданства не существует и не исключает возможности провести референдум еще раз.

"Есть четкий путь, по которому мы уже дважды прошли, кажется, что мы приближаемся к результату, но этого оказывается недостаточным. Такова демократическая воля избирателей. Как это будет через пять лет, я действительно не стану гадать, но все варианты должны быть оценены, я не исключаю повторения референдума, если на это будет общая политическая воля", — отметила Чмилите-Нильсен.

Она также выразила мнение, что рост явки на президентских выборах может способствовать более активному участию в референдуме, что может помочь сторонникам двойного гражданства получить положительный результат.

"Хотелось верить, что будет такая активность, которая позволит сохранить гражданство и получить одобрение. Мы видим, что есть большая поддержка, но и планка очень высокая", — добавила спикер Сейма.

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