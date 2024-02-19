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У Латвії вшанують загиблих українців у другу річницю вторгнення РФ

19 лютого 2024 19:41
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Латвії вшанують загиблих українців у другу річницю вторгнення РФ
Президент Латвії Едгарс Рінкевичс. Фото: ERR
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У Латвії вшанують загиблих українців у другу річницю російського вторгнення — 24 лютого. Президент Едгарс Ринкевич, прем'єр-міністр Еріка Сіліня, спікерка Сейму Дайга Мієріня, глава МЗС Кріш'яніс Каріньш закликали мешканців висловити солідарність із народом України та приєднатися до акції хвилини мовчання.

Про це повідомляє Delfi у понеділок, 19 лютого.

Як у Латвії пройде друга річниця вторгнення РФ в Україну

"Росія розуміє, що не зможе зломити Україну в чесному бою, тому використовує різні методи тиску — нападає на мирних мешканців, бомбардує міста, викрадає українських дітей, чинить тиск на міжнародних партнерів України, сподіваючись на те, що з'явиться втома від війни", — йдеться в заяві Держканцелярії.

Цим уряд Латвії хоче показати Росії, що країна і народ невпинно підтримують Україну. У заяву Держканцелярії йдеться, що підтримка Києву буде продовжуватися до повної перемоги над окупантами.

"Росії доведеться повернути українських дітей. РФ її лідерам доведеться нести відповідальність за агресію і воєнні злочини", — заявили політики Латвії.

У заяві також висловлюється повага українцям, які протистоять агресору. Там вказано, що вони захищають мир і безпеку в усій Європі, включно з Латвією.

До другої річниці вторгнення РФ в Україну у Ризі відбудуться різні заходи на підтримку українців. Головним із них є мітинг "Разом — до Перемоги", який розпочнеться 24 лютого біля пам'ятника Свободи о 12:30.

До того ж в суботу в Ризькій думі відбудеться екуменічна служба клопотання про мир в Україні. Вона розпочнеться о 15:00.

Нагадаємо, Литва, Естонія та Латвія активно готуються до ймовірного вторгнення Росії. Так, країни укріплюють східні кордони так званою "лінією оборони Балтії", що містить загородження і бункери. 

Також Латвія вирішила знову запровадити обов'язкову військову службу, щоб протистояти потенційним загрозам вторгнення РФ до країн Балтії та Європи.

росія
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українці
росіяни
Латвія
Україна

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