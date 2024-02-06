Латвія запровадила обов'язкову військову службу через агресію Росії

Латвійські військові. Фото: Sputnik

Латвія вирішила знову запровадити обов'язкову військову службу, щоб протистояти потенційним загрозам вторгнення Росії до країн Балтії та Європи. З початку січня набули чинності нові правила, згідно з якими всі чоловіки віком від 18 до 27 років, включаючи тих, хто мешкає за межами країни, зобов'язані відслужити один рік.

Про це у вівторок, 6 лютого, повідомляє The Telegraph з посиланням на главу МЗС Кріш'яніса Каріньша.

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"Ми подали нову пропозицію. Наша мета — розширити склад нашого боєготового резерву", — повідомили міністр.

Особи, які ухиляються від служби, можуть зіткнутися зі штрафами або тюремним ув'язненням, хоча передбачені винятки для осіб із медичними протипоказаннями, одиноких батьків та чоловіків з подвійним громадянством, які вже проходили службу за кордоном.

"Наше завдання — забезпечити такий рівень готовності, за якого російські військові та політики однозначно розуміють, що шлях до Європи закритий для них", — заявив міністр.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Латвії Криш'яніс Каріньш заявив, що Латвія має готуватися до війни з Росією.

Крім того, президент Латвії Едгарс Рінкевичс заявив, що, на його думку, російський президент Володимир Путін має манію відновити Російську імперію. Він назвав Україну "оборонним щитом" та закликав латвійців готуватися до гібридної війни.