Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow Латвия ввела обязательную военную службу из-за агрессии России arrow

Латвия ввела обязательную военную службу из-за агрессии России

6 февраля 2024 18:46
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Латвия ввела обязательную военную службу из-за агрессии России
Латвийские военные. Фото: Sputnik
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Латвия решила вновь ввести обязательную военную службу, чтобы противостоять потенциальным угрозам вторжения России в страны Балтии и Европу. С начала января вступили в силу новые правила, согласно которым все мужчины от 18 до 27 лет, включая тех, кто проживает за пределами страны, обязаны отслужить один год.

Об этом во вторник, 6 февраля, сообщает The Telegraph ссылаясь на главу МИД Кришьяниса Кариньша.

Читайте также:

Латвия вводит обязательную военную службу

"Мы подали новое предложение. Наша цель — расширить состав нашего боеготового резерва", — сообщили министр.

Лица, уклоняющиеся от службы, могут столкнуться со штрафами или тюремным заключением, хотя предусмотрены исключения для лиц с медицинскими противопоказаниями, одиноких родителей и мужчин с двойным гражданством, которые уже проходили службу за рубежом.

"Наша задача — обеспечить такой уровень готовности, при котором российские военные и политики однозначно понимают, что путь в Европу закрыт для них", — заявил министр.

Напомним, ранее министр иностранных дел Латвии Кришьянис Кариньш заявил, что Латвия должна готовиться к войне с Россией

Кроме того, президент Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что, по его мнению, у российского президента Владимира Путина есть мания восстановить Российскую империю. Он назвал Украину "оборонительным щитом" и призвал латвийцев готовиться к гибридной войне.

Латвия
армия
военные
угрозы
война в Украине
Россия

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:04 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 февраля — полный список

26 января 2024
Новость с видео

07:04 Кого будут мобилизовать в ВСУ с 1 февраля только по добровольному согласию — список

28 января 2024

17:18 Экс-командир "Азова" Жорин отреагировал на заявления о присоединении Закарпатья к Венгрии

24 января 2024

15:01 Генерал ВСУ заявил о необходимости снижения мобилизационного возраста мужчин

26 января 2024

23:13 ВСУ ищут специалистов — какие профессии сейчас больше всего нужны

4 февраля 2024

11:21 Приходько высмеяла Нацотбор Евровидения и назвала своего фаворита

3 февраля 2024

16:25 Залужный поздравил Усиков — что подарил главнокомандующий

5 февраля 2024
Новость с фото

05:31В Киеве прогремели два взрыва, — соцсети

24 января 2024

19:57 Мобилизация в феврале 2024 — кого из украинских работников могут забронировать

23:58 Мобилизация в Украине — какие изменения ждут юношей с 18 лет

Актуальное по теме