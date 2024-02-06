Латвия ввела обязательную военную службу из-за агрессии России
Латвия решила вновь ввести обязательную военную службу, чтобы противостоять потенциальным угрозам вторжения России в страны Балтии и Европу. С начала января вступили в силу новые правила, согласно которым все мужчины от 18 до 27 лет, включая тех, кто проживает за пределами страны, обязаны отслужить один год.
Об этом во вторник, 6 февраля, сообщает The Telegraph ссылаясь на главу МИД Кришьяниса Кариньша.
Латвия вводит обязательную военную службу
"Мы подали новое предложение. Наша цель — расширить состав нашего боеготового резерва", — сообщили министр.
Лица, уклоняющиеся от службы, могут столкнуться со штрафами или тюремным заключением, хотя предусмотрены исключения для лиц с медицинскими противопоказаниями, одиноких родителей и мужчин с двойным гражданством, которые уже проходили службу за рубежом.
"Наша задача — обеспечить такой уровень готовности, при котором российские военные и политики однозначно понимают, что путь в Европу закрыт для них", — заявил министр.
Напомним, ранее министр иностранных дел Латвии Кришьянис Кариньш заявил, что Латвия должна готовиться к войне с Россией.
Кроме того, президент Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что, по его мнению, у российского президента Владимира Путина есть мания восстановить Российскую империю. Он назвал Украину "оборонительным щитом" и призвал латвийцев готовиться к гибридной войне.
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