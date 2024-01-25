Глава МИД Латвии в сейме заявил, что страна должна готовиться к войне с РФ

Министр иностранных дел Латвии Кришьянис Кариньш во время выступления в латвийском Сейме. Фото: LETA

Министр иностранных дел Латвии Кришьянис Кариньш заявил, что Латвия должна готовиться к войне с Россией. По его словам, РФ развязала империалистическую войну с целью приостановки и изменения международного порядка, основанного на верховенстве закона, и заменить его на власть брутальной силы.

Выступление политика в латвийском Сейме цитирует DELFI.

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По словам главы МИД Латвийской Республики, следует понять, что в Европу вернулась война.

"Россия пытается всеми способами в своей пропаганде рассказывать и нам в Латвии, и остальном Западном мире, что мы расколоты, что мы беспомощны, что война идет вперед, что Россия ее выиграет и сопротивление не имеет смысла. И я вам скажу — это ложь, это чушь и глупость", — сказал Кариньш.

Он добавил, что в этом году на оборону Латвия выделила 2,4% ВВП и сейчас двигается к показателю в 3%. Также политик отметил, что страна заключила контракты на поставку вооружения, строит новую большую военную базу в Селии, позволит размещаться большему контингенту объединенных сил НАТО и введет службу гражданской обороны.

"Это возможно и возможно после этой войны сдерживать Россию, чтобы она никогда больше не нападала нигде в Европе. Это неизбежно, что будет большая война в Европе, а в наших силах ее приостановить, работая, конечно, над укреплением своей безопасности вместе с нашими западными союзниками", — сказал Кришьянис Кариньш.

Напомним, что недавно президент Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что, по его мнению, у российского президента Владимира Путин есть манию восстановить Российскую империю. Он назвал Украину "оборонительным щитом" и призвал латвийцев готовиться к гибридной войне.