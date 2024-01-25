Голова МЗС Латвії у сеймі заявив, що країна має готуватись до війни з РФ

Міністр закордонних справ Латвії Кріш'яніс Каріньш під час виступу у латвійському Сеймі. Фото: LETA

Міністр закордонних справ Латвії, Кріш'яніс Каріньш, заявив, що Латвія повинна готуватися до війни з Росією. За його словами, РФ розв'язала імперіалістичну війну, з метою призупинення та зміни міжнародного порядку, заснованого на верховенстві закону, і замінити його на владу брутальної сили.

Виступ політика у латвійському Сеймі цитує DELFI.

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За словами голови МЗС Латвійської Республіки, варто усвідомити, що до Європи повернулася війна.

"Росія намагається всіма способами у своїй пропаганді розповідати й нам у Латвії, та решті Західного світу, що ми розколоті, що ми безпорадні, що війна йде вперед, що Росія її виграє і спротив не має сенсу. І я вам скажу — це брехня, це нісенітниця і дурість", — сказав Каріньш.

Він додав, що цьогоріч на оборону Латвія виділила 2,4% ВВП і наразі рухається до показника у 3%. Також політик зазначив, що країна уклала контракти на постачання озброєння, будує нову велику військову базу у Селії, дозволить розміщуватися більшому контингенту об'єднаних сил НАТО та введе службу цивільної оборони.

"Це можливо, і можливо після цієї війни стримувати Росію, щоб вона ніколи більше не нападала ніде в Європі. Це не неминуче, що буде велика війна в Європі, а в наших силах її призупинити, працюючи, звичайно, над зміцненням своєї безпеки разом з нашими західними союзниками", — сказав Кріш'яніс Каріньш.

Нагадаємо, що не так давно президент Латвії Едгарс Рінкевичс заявив, що, на його думку, російський президент Володимир Путін має манію відновити Російську імперію. Він назвав Україну "оборонним щитом", та закликав латвійців готуватися до гібридної війни.