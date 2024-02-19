В Латвии почтят погибших украинцев во вторую годовщину вторжения РФ

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс. Фото: ERR

В Латвии почтят погибших украинцев во вторую годовщину российского вторжения — 24 февраля. Президент Эдгарс Ринкевич, премьер-министр Эрика Силиня, спикер Сейма Дайга Миериня, глава МИД Кришьянис Кариньш призвали жителей выразить солидарность с народом Украины и присоединиться к акции минуты молчания.

Об этом сообщает Delfi в понедельник, 19 февраля.

Как в Латвии пройдет вторая годовщина вторжения РФ в Украину

"Россия понимает, что не сможет сломить Украину в честном бою, поэтому использует различные методы давления — нападает на мирных жителей, бомбит города, похищает украинских детей, оказывает давление на международных партнеров Украины, надеясь на то, что появится усталость от войны", — говорится в заявлении Госканцелярии.

Этим правительство Латвии хочет показать России, что страна и народ постоянно поддерживают Украину. В заявлении Госканцелярии говорится, что поддержка Киеву будет продолжаться до полной победы над оккупантами.

"России придется вернуть украинских детей. РФ ее лидерам придется нести ответственность за агрессию и военные преступления", — заявили политики Латвии.

В заявлении также выражается уважение украинцам, противостоящим агрессору. Там указано, что они защищают мир и безопасность во всей Европе, включая Латвию.

Ко второй годовщине вторжения РФ в Украину в Риге состоятся различные мероприятия в поддержку украинцев. Главным из них является митинг "Вместе — к Победе", который начнется 24 февраля у памятника Свободы в 12:30.

К тому же в субботу в Рижской думе состоится экуменическая служба ходатайства о мире в Украине. Она начнется в 15:00.

Напомним, Литва, Эстония и Латвия активно готовятся к вероятному вторжению России. Так, страны укрепляют восточные границы так называемой "линией обороны Балтии", содержащей заграждения и бункеры.

Также Латвия решила снова ввести обязательную военную службу, чтобы противостоять потенциальным угрозам вторжения РФ в страны Балтии и Европы.