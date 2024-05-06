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У Кропивницькому сталася техногенна катастрофа — що спричинило аварію

6 травня 2024 16:30
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Ілля Рябінін
редактор
У Кропивницькому сталася техногенна катастрофа — що спричинило аварію
Пожежа на заводі "Хімрезерв". Фото: ДСНС Кіровоградщини
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

У Кропивницькому в понеділок, 6 травня, сталася техногенна катастрофа. Пожежа спалахнула на міському заводі лакофарбової продукції "Хімрезерв", внаслідок чого загинула людина. 

Про це заявив голова Кіровоградської ОДА Андрій Райкович.

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Міська влада закликала мешканців закрити вікна та не виходити з будинків. В багатьох районах міста, як повідомляють соцмережі, відчувається сильний сморід.

"За попереднім визначенням. це надзвичайна подія техногенного характеру", — повідомив чиновник.

кропивницький аварія
Скриншот допису Райковича

За словами речниці ГУ ДСНС Кіровоградської області Оксани Мачак, вогонь вгамовувало дев’ять одиниць пожежних машин та понад 30 рятувальників. Після прибуття стало відомо, що на заводі спалахнули місткості з розчинниками на території резервуарного парку фабрики. Вогнеборці згасили полум'я о 14:44. 

пожежа кропивницький
Дим внаслідок пожежі. Джерело: соцмережі

Нагадаємо, раніше біля латвійського містечка Адажі у легкомоторного літака відмовив двигун, через що пілоту довелося аварійно приземлитися на пожвавлене Таліннське шосе.

Водночас в Суазькому районі Киргизстану некерована вантажівка врізалась у натовп дітей, внаслідок чого травмовано 29 осіб, кілька перебувають у важкому стані.

аварія
вибух
Україна
Кіровоградська область
екологія

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