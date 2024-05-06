У Кропивницькому сталася техногенна катастрофа — що спричинило аварію
У Кропивницькому в понеділок, 6 травня, сталася техногенна катастрофа. Пожежа спалахнула на міському заводі лакофарбової продукції "Хімрезерв", внаслідок чого загинула людина.
Про це заявив голова Кіровоградської ОДА Андрій Райкович.
Техногенна аварія у Кропивницькому
Міська влада закликала мешканців закрити вікна та не виходити з будинків. В багатьох районах міста, як повідомляють соцмережі, відчувається сильний сморід.
"За попереднім визначенням. це надзвичайна подія техногенного характеру", — повідомив чиновник.
За словами речниці ГУ ДСНС Кіровоградської області Оксани Мачак, вогонь вгамовувало дев’ять одиниць пожежних машин та понад 30 рятувальників. Після прибуття стало відомо, що на заводі спалахнули місткості з розчинниками на території резервуарного парку фабрики. Вогнеборці згасили полум'я о 14:44.
Нагадаємо, раніше біля латвійського містечка Адажі у легкомоторного літака відмовив двигун, через що пілоту довелося аварійно приземлитися на пожвавлене Таліннське шосе.
Водночас в Суазькому районі Киргизстану некерована вантажівка врізалась у натовп дітей, внаслідок чого травмовано 29 осіб, кілька перебувають у важкому стані.
Читайте Новини.LIVE!