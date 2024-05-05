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Відмовив двигун — у Латвії літак здійснив аварійну посадку на шосе

5 травня 2024 20:30
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
Відмовив двигун — у Латвії літак здійснив аварійну посадку на шосе
Літак приземляється на трасу. Фото: скриншот
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

В Латвії у легкомоторного літака відмовив двигун. Йому довелося аварійно приземлитися на пожвавлену трасу.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ у неділю, 5 травня.

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Під час польоту у літака Tecnam P2008 JC, виробленого в 2018 році, сталася поломка двигуна. Літак мав один двигун потужністю близько 100 кінських сил і був розрахований на двох осіб.

Двигун відмовив у той момент, коли літак летів над шосе Таллінн біля Адажі. Пілот вирішив здійснити аварійну посадку прямо на дорогу. У процесі посадки літак торкнувся крилом дорожнього знаку, зруйнував огорожу і з’їхав на обочину, уникаючи зіткнення з автомобілями. На борту, крім пілота, перебували ще дві особи, які не отримали травм у результаті інциденту.

Нагадаємо, що у літака Boeing 737−800 американської авіакомпанії Southwest Airlines відпала кришка двигуна. Це сталося після зльоту з міста Денвер.

Раніше ми повідомляли, що 5 травня, біля південних кордонів Одещини фіксують присутність американського розвідувальника Boeing Bombardier Challenger 650. Літак НАТО патрулює у повітряному просторі Румунії, а також над акваторією Чорного моря.

літак
аварія
дороги
Латвія
літаки
двигун

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