Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow Отказал двигатель — в Латвии самолет совершил аварийную посадку на шоссе arrow

Отказал двигатель — в Латвии самолет совершил аварийную посадку на шоссе

5 мая 2024 20:30
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор
Отказал двигатель — в Латвии самолет совершил аварийную посадку на шоссе
Самолет приземляется на трассе. Фото: скриншот
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

В Латвии у легкомоторного самолета отказал двигатель . Ему пришлось аварийно приземлиться на оживленную трассу.

Об этом сообщают местные СМИ в воскресенье, 5 мая.

Читайте также:

Неисправный самолет в Литве сел на шоссе

Во время полета у самолета Tecnam P2008 JC, произведенного в 2018 году, произошла поломка двигателя. Самолет имел один двигатель мощностью около 100 лошадиных сил и был рассчитан на двух человек.

Двигатель отказал в тот момент, когда самолет летел над шоссе Таллин у Адажи. Пилот решил совершить аварийную посадку прямо на дорогу. В процессе посадки самолет коснулся крылом дорожного знака, разрушил ограждение и съехал на обочину, избегая столкновения с автомобилями. На борту, кроме пилота, находились еще два человека, не получившие травмы в результате инцидента.

Напомним, что у самолета Boeing 737-800 американской авиакомпании Southwest Airlines отпала крышка двигателя. Это произошло после взлета из города Денвер.

Ранее мы сообщали, что 5 мая у южных границ Одесщины фиксируют присутствие американского разведчика Boeing Bombardier Challenger 650. Самолет НАТО патрулирует в воздушном пространстве Румынии, а также над акваторией Черного моря.

самолет
авария
дороги
Латвия
самолеты
двигатель

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:32 Экс-командир Азова предложил альтернативный вариант мужчинам, которые боятся мобилизации

28 апреля 2024

22:41Украина подала в Совет Европы заявление о частичном отступлении от соблюдения прав человека — детали

26 апреля 2024
Новость с видео

18:52 Скандал на границе с Польшей — таможенники не пропускают автомобили для ВСУ

3 мая 2024

11:27 ПриватБанк обновил правила по картам — что изменится для клиентов

23 апреля 2024
Новость с видео

07:32 Когда украинцам сажать кукурузу в 2024 году — лучшие даты и ценные советы

28 апреля 2024

00:07 Представители ТЦК будут дежурить на большинстве блокпостов Украины, — Тарас Грень

3 мая 2024

00:16Обещал изготовить снаряды на заводе "Артем" — иностранец украл 255 млн гривен

22 апреля 2024

19:53 Обновление данных для ТЦК за рубежом — есть ли угроза экстрадиции и мобилизации

09:29 Цыганков начнет следующий сезон не в Жироне — летом будет трансфер

21 апреля 2024

23:56 Обновить военно-учетные данные можно без визита в ТЦК — как это сделать