Отказал двигатель — в Латвии самолет совершил аварийную посадку на шоссе

Самолет приземляется на трассе. Фото: скриншот

В Латвии у легкомоторного самолета отказал двигатель . Ему пришлось аварийно приземлиться на оживленную трассу.

Об этом сообщают местные СМИ в воскресенье, 5 мая.

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Во время полета у самолета Tecnam P2008 JC, произведенного в 2018 году, произошла поломка двигателя. Самолет имел один двигатель мощностью около 100 лошадиных сил и был рассчитан на двух человек.

Двигатель отказал в тот момент, когда самолет летел над шоссе Таллин у Адажи. Пилот решил совершить аварийную посадку прямо на дорогу. В процессе посадки самолет коснулся крылом дорожного знака, разрушил ограждение и съехал на обочину, избегая столкновения с автомобилями. На борту, кроме пилота, находились еще два человека, не получившие травмы в результате инцидента.

Напомним, что у самолета Boeing 737-800 американской авиакомпании Southwest Airlines отпала крышка двигателя. Это произошло после взлета из города Денвер.

Ранее мы сообщали, что 5 мая у южных границ Одесщины фиксируют присутствие американского разведчика Boeing Bombardier Challenger 650. Самолет НАТО патрулирует в воздушном пространстве Румынии, а также над акваторией Черного моря.