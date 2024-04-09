У США в літака Boeing під час польоту відпала кришка двигуна

У літака Boeing під час польоту відпала кришка двигуна. Фото:Cooper Glass / X

У літака Boeing 737−800 американської авіакомпанії Southwest Airlines відпала кришка двигуна. Це сталося після зльоту з міста Денвер.

Про це понеділок, 8 квітня, повідомляє Sky News.

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@SouthwestAir Flight 3695. Thanks for the heart attack this morning! pic.twitter.com/IMbokjLcNU — Cooper Glass (@coopatroopa6) April 7, 2024

На момент інциденту на борту літака Boeing перебувало близько 135 пасажирів і шість членів екіпажу, а судно встигло піднятися на висоту 3140 метрів над землею.

Попередньо, приблизно через півгодини після початку польоту у зв’язку з інцидентом літак повернувся в аеропорт.

У Федеральній авіаційній адміністрації США заявили, що внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

В авіакомпанії Southwest Airlines вибачилися за незручності та заявили, що літак уже перебуває на перевірці. Водночас там не розкрили інформацію про те, коли двигун літака востаннє проходив техобслуговування.

Телеканал нагадує, що нещодавно були повідомлення про кілька проблем із двигуном суден Boeing 737−800, що належать Southwest Airlines, і що це був другий інцидент менш ніж за тиждень. Раніше один із літаків перервав зліт із Техасу через загоряння двигуна, рейс було скасовано.

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