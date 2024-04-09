Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow У США в літака Boeing під час польоту відпала кришка двигуна arrow

У США в літака Boeing під час польоту відпала кришка двигуна

9 квітня 2024 00:25
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османська
У США в літака Boeing під час польоту відпала кришка двигуна
У літака Boeing під час польоту відпала кришка двигуна. Фото:Cooper Glass / X
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османська

У літака Boeing 737−800 американської авіакомпанії Southwest Airlines відпала кришка двигуна. Це сталося після зльоту з міста Денвер.

Про це понеділок, 8 квітня, повідомляє Sky News.

Читайте також:

 

На момент інциденту на борту літака Boeing перебувало близько 135 пасажирів і шість членів екіпажу, а судно встигло піднятися на висоту 3140 метрів над землею.

Попередньо, приблизно через півгодини після початку польоту у зв’язку з інцидентом літак повернувся в аеропорт.

У Федеральній авіаційній адміністрації США заявили, що внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

В авіакомпанії Southwest Airlines вибачилися за незручності та заявили, що літак уже перебуває на перевірці. Водночас там не розкрили інформацію про те, коли двигун літака востаннє проходив техобслуговування.

Телеканал нагадує, що нещодавно були повідомлення про кілька проблем із двигуном суден Boeing 737−800, що належать Southwest Airlines, і що це був другий інцидент менш ніж за тиждень. Раніше один із літаків перервав зліт із Техасу через загоряння двигуна, рейс було скасовано.

Нагадаємо, Нідерланди планують  передати для України понад 20 винищувачів F-16. Перші поставки повинні початися вже в 2024 році.

До слова, українські військові продовжують проходити навчання на винищувачах F-16 у Данії. У підготовці бійців ЗСУ допомагають також бельгійські союзники.

США
літак
двигун

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

13:28 Наталія Сумська розповіла про пророцтво, яке почула свого часу її мама

26 березня 2024

19:27 З 1 квітня українці повинні будуть прийти в ТЦК без повістки — кого торкнеться

30 березня 2024

01:47 Де можуть служити обмежено придатні з 1 квітня — повний перелік

27 березня 2024

02:45 Мобілізація в Україні — адвокат назвав одну популярну хворобу, яка звільняє від призову

06:44 Скільки військових в Україні досі не були на фронті — офіційні дані

30 березня 2024

17:27 Напад на працівників ТЦК на Хмельниччині — Жорін відреагував на інцидент

3 квітня 2024

20:40 Проста ситуація, в якій багато хто помиляється, — хто з водіїв проїде першим

26 березня 2024

07:25 Лише люди з високим IQ знайдуть сплячого котика на сухому дереві за вісім секунд

27 березня 2024

20:51 Чи можна ігнорувати повістку, яку залишили в дверях — відповідь юриста

30 березня 2024

18:40На Одещині прикордонники почали видавати дозволи на проїзд через Паланку