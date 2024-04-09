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В США у самолета Boeing во время полета отпала крышка двигателя

9 апреля 2024 00:25
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османская
В США у самолета Boeing во время полета отпала крышка двигателя
У самолета Boeing во время полета отпала крышка двигателя. Фото:Cooper Glass/X
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османская

У самолета Boeing 737-800 американской авиакомпании Southwest Airlines отпала крышка двигателя. Это произошло после взлета из города Денвер.

Об этом понедельник, 8 апреля, сообщает Sky News.

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На момент инцидента на борту самолета Boeing находились около 135 пассажиров и шесть членов экипажа, а судно успело подняться на высоту 3140 метров над землей.

Предварительно примерно через полчаса после начала полета в связи с инцидентом самолет вернулся в аэропорт.

В Федеральной авиационной администрации США заявили, что в результате инцидента никто не пострадал.

В авиакомпании Southwest Airlines принесли извинения за неудобства и заявили, что самолет уже находится на проверке. В то же время, там не раскрыли информацию о том, когда двигатель самолета последний раз проходил техобслуживание.

Телеканал напоминает, что недавно были сообщения о нескольких проблемах с двигателем судов Boeing 737-800, принадлежащих Southwest Airlines, и что это был второй инцидент менее чем через неделю. Ранее один из самолетов прервал взлет из Техаса из-за возгорания двигателя, рейс был отменен.

Напомним, Нидерланды планируют передать Украине более 20 истребителей F-16. Первые поставки должны начаться уже в 2024 году.

К слову, украинские военные продолжают проходить обучение на истребителях F-16 в Дании. В подготовке бойцов ВСУ помогают также бельгийские союзники.

США
самолет
двигатель

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