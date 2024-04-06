Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow У Нідерландах відповіли, скільки F-16 передадуть Україні arrow

У Нідерландах відповіли, скільки F-16 передадуть Україні

6 квітня 2024 18:21
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Нідерландах відповіли, скільки F-16 передадуть Україні
Винищувач F-16. Фото: REUTERS/Amir Cohen/File Photo
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен розповіла, що її країна планує передати для України понад 20 винищувачів F-16. Перші поставки повинні початися вже в 2024 році.

Про це Кайса Оллонгрен сказала в інтерв’ю "Укрінформу" в Гаазі у суботу, 6 квітня.

Читайте також:

F-16 для України

"Загалом ми збираємося передати 24 винищувачі F-16. Вони будуть передані Україні, як тільки все буде готово. Цей момент залежить від підготовки українських пілотів і технічного персоналу, а також, звісно, від інфраструктури", — наголосила Оллонгрен.

За її словами, передача F-16 є спільною роботою з Данією, США, Україною та іншими країнами.

"Це важко, це складно, але це станеться. Наша коаліція сподівається, що вже цього літа ми зможемо почати постачання винищувачів F-16, спочатку данських, а потім і нідерландських", — додала міністерка.

Оллонгрен також відреагувала на чутки про те, що вона разом з прем'єром Марком Рютте особисто просили США допомогти Україні з F-16.

"Скажімо, ми обговорювали всі можливості з нашими партнерами та друзями. На мою думку, має значення те, що ми разом із США й Данією змогли ухвалити це рішення. Відтоді ми дуже наполегливо працювали, щоб забезпечити його виконання", — додала вона.

Нагадаємо, українські військові продовжують проходити навчання на винищувачах F-16 у Данії. У підготовці бійців ЗСУ допомагають також бельгійські союзники.

Також президент Румунії Клаус Йоханніс схвалив підготовку українських військовослужбовців. До країни прибудуть 50 військових, які навчатимуться керувати винищувачами F-16 на військовій базі "Фетешть".

Міноборони
Нідерланди
військова допомога
Україна
літаки

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

13:28 Наталія Сумська розповіла про пророцтво, яке почула свого часу її мама

26 березня 2024

19:27 З 1 квітня українці повинні будуть прийти в ТЦК без повістки — кого торкнеться

23 березня 2024

19:49 Працівники ТЦК будуть зобов'язані здійснювати дві дії перед врученням повістки

30 березня 2024

01:47 Де можуть служити обмежено придатні з 1 квітня — повний перелік

27 березня 2024

02:45 Мобілізація в Україні — адвокат назвав одну популярну хворобу, яка звільняє від призову

06:44 Скільки військових в Україні досі не були на фронті — офіційні дані

30 березня 2024

17:27 Напад на працівників ТЦК на Хмельниччині — Жорін відреагував на інцидент

26 березня 2024

07:25 Лише люди з високим IQ знайдуть сплячого котика на сухому дереві за вісім секунд

3 квітня 2024

20:40 Проста ситуація, в якій багато хто помиляється, — хто з водіїв проїде першим

24 березня 2024

02:31 Стало відомо, скільки учасників бойових дій працює у ТЦК