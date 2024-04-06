У Нідерландах відповіли, скільки F-16 передадуть Україні

Винищувач F-16. Фото: REUTERS/Amir Cohen/File Photo

Міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен розповіла, що її країна планує передати для України понад 20 винищувачів F-16. Перші поставки повинні початися вже в 2024 році.

Про це Кайса Оллонгрен сказала в інтерв’ю "Укрінформу" в Гаазі у суботу, 6 квітня.

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"Загалом ми збираємося передати 24 винищувачі F-16. Вони будуть передані Україні, як тільки все буде готово. Цей момент залежить від підготовки українських пілотів і технічного персоналу, а також, звісно, від інфраструктури", — наголосила Оллонгрен.

За її словами, передача F-16 є спільною роботою з Данією, США, Україною та іншими країнами.

"Це важко, це складно, але це станеться. Наша коаліція сподівається, що вже цього літа ми зможемо почати постачання винищувачів F-16, спочатку данських, а потім і нідерландських", — додала міністерка.

Оллонгрен також відреагувала на чутки про те, що вона разом з прем'єром Марком Рютте особисто просили США допомогти Україні з F-16.

"Скажімо, ми обговорювали всі можливості з нашими партнерами та друзями. На мою думку, має значення те, що ми разом із США й Данією змогли ухвалити це рішення. Відтоді ми дуже наполегливо працювали, щоб забезпечити його виконання", — додала вона.

Нагадаємо, українські військові продовжують проходити навчання на винищувачах F-16 у Данії. У підготовці бійців ЗСУ допомагають також бельгійські союзники.

Також президент Румунії Клаус Йоханніс схвалив підготовку українських військовослужбовців. До країни прибудуть 50 військових, які навчатимуться керувати винищувачами F-16 на військовій базі "Фетешть".