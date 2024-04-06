В Нидерландах ответили, сколько F-16 передадут Украине

Истребитель F-16. Фото: REUTERS/Amir Cohen/File Photo

Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен рассказала, что ее страна планирует передать для Украины более 20 истребителей F-16. Первые поставки должны начаться уже в 2024 году.

Об этом Кайса Оллонгрен сказала в интервью "Укринформу" в Гааге в субботу, 6 апреля.

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F-16 для Украины

"В целом мы собираемся передать 24 истребителя F-16. Они будут переданы Украине, как только все будет готово. Этот момент зависит от подготовки украинских пилотов и технического персонала, а также, конечно, от инфраструктуры", — подчеркнула Оллонгрен.

По ее словам, передача F-16 является совместной работой с Данией, США, Украиной и другими странами.

"Это трудно, это сложно, но это произойдет. Наша коалиция надеется, что уже этим летом мы сможем начать поставки истребителей F-16, сначала датских, а затем и нидерландских", — добавила министр.

Оллонгрен также отреагировала на слухи, что она вместе с премьером Марком Рютте лично просили США помочь Украине с F-16.

"Скажем, мы обсуждали все возможности с нашими партнерами и друзьями. По моему мнению, имеет значение то, что мы вместе с США и Данией смогли принять это решение. С тех пор мы очень упорно работали, чтобы обеспечить его выполнение", — добавила она.

Напомним, украинские военные продолжают проходить обучение на истребителях F-16 в Дании. В подготовке бойцов ВСУ помогают также бельгийские союзники.

Также президент Румынии Клаус Йоханнис одобрил подготовку украинских военнослужащих. В страну прибудут 50 военных, которые будут учиться управлять истребителями F-16 на военной базе "Фетешть".