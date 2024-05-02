Вантажівка в Киргизстані збила дітей

Трагедія у Киргизстані. Фото: Скриншот з відео

Під час св'яткування епосу у Киргизстані некерована вантажівка врізалась у натовп дітей. З них травмовано 29, кілька знаходяться у важкому стані.

Про це повідомляє SHOT в четвер, 2 травня.

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Трагедія трапилась в Суазському районі, де проводили св'яткування епосу "Манас". У заході брали участь сотні дітей та дорослих.

В один із моментів вантажівка Hyundai Porter, з якої продавали морозиво, зірвалась вниз по схилу і поїхала прямо у натовп дітей.

В результаті інциденту 29 школярів, віком від 9 до 16 років, були травмовані. Наразі відомо, що 18 дітей перебувають в лікарні, з них троє у важкому стані.

В автомобілі не було водія. За даними місцевої влади, він забув поставити машину на ручник.

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