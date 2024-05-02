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Водій забув про "ручник" — в Киргизстані вантажівка з морозивом збила 29 дітей

2 травня 2024 16:49
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Степан Гафтко
редактор
Вантажівка в Киргизстані збила дітей
Трагедія у Киргизстані. Фото: Скриншот з відео
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор

Під час св'яткування епосу у Киргизстані некерована вантажівка врізалась у натовп дітей. З них травмовано 29, кілька знаходяться у важкому стані.

Про це повідомляє SHOT в четвер, 2 травня.

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Трагедія трапилась в Суазському районі, де проводили св'яткування епосу "Манас". У заході брали участь сотні дітей та дорослих. 

В один із моментів вантажівка Hyundai Porter, з якої продавали морозиво, зірвалась вниз по схилу і поїхала прямо у натовп дітей. 

В результаті інциденту 29 школярів, віком від 9 до 16 років, були травмовані. Наразі відомо, що 18 дітей перебувають в лікарні, з них троє у важкому стані. 

В автомобілі не було водія. За даними місцевої влади, він забув поставити машину на ручник.

Нагадаємо, раніше у Києві затримали 19-річного водія BMW, який в Печерському районі на пішохідному переході збив жінку. Йому повідомлено про підозру. 

У селі Зубра неподалік Львова автівка збила двох 13-річних дівчат на електросамокаті, які раптово виїхали на дорогу. За даними ЗМІ, за кермом транспортного засобу перебувала працівниця Державної податкової служби у Львівській області.

ДТП
трагедія
діти
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Киргизстан
авто
автомобіль

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