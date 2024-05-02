Грузовик в Кыргызстане сбил детей

Трагедия в Кыргызстане. Фото: Скриншот с видео

Во время празднования эпоса в Кыргызстане неуправляемый грузовик врезался в толпу детей. Из них травмировано 29, несколько находятся в тяжелом состоянии.

Об этом сообщает SHOT в четверг, 2 мая.

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Трагедия произошла в Суазском районе, где проводили празднование эпоса "Манас". В мероприятии приняли участие сотни детей и взрослых.

В один из моментов грузовик Hyundai Porter, с которого продавали мороженое, сорвался вниз по склону и поехал прямо в толпу детей.

В результате инцидента 29 школьников в возрасте от 9 до 16 лет были травмированы. Известно, что 18 детей находятся в больнице, из них трое в тяжелом состоянии.

В автомобиле не было водителя. По данным местных властей, он забыл поставить машину на ручник.

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