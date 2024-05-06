В Кропивницком произошла техногенная катастрофа — что привело к аварии

Пожар на заводе "Химрезерв". Фото: ГСЧС Кировоградской области

В Кропивницком в понедельник, 6 мая, произошла техногенная катастрофа. Пожар произошел на городском заводе лакокрасочной продукции "Химрезерв", в результате чего погиб человек.

Об этом заявил глава Кировоградской ОГА Андрей Райкович.

Читайте также:

Техногенная авария в Кропивницком

Городские власти призвали жителей закрыть окна и не выходить из домов. Во многих районах города, как сообщают соцсети, чувствуется сильная вонь.

"По предварительному определению — это чрезвычайное событие техногенного характера", — сообщил чиновник.

Скриншот сообщения Райковича

По словам спикера ГУ ГСЧС Кировоградской области Оксаны Мачак, огонь унимало девять единиц пожарных машин и более 30 спасателей. По прибытии стало известно, что на заводе вспыхнули емкости с растворителями на территории резервуарного парка фабрики. Пожарные потушили пламя в 14:44.

Дым в результате пожара. Источник: соцсети

Напомним, ранее возле латвийского городка Адажи у легкомоторного самолета отказал двигатель, из-за чего пилоту пришлось аварийно приземлиться на оживленное Таллиннское шоссе.

В то же время в Суагском районе Кыргызстана неуправляемый грузовик врезался в толпу детей, в результате чего травмированы 29 человек, несколько находятся в тяжелом состоянии.