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У Кривому Розі вантажівка зіткнулася з маршруткою — понад 20 людей поранено

24 червня 2024 11:01
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
ДТП з вантажівкою та маршруткою у Кривому Розі 24 червня
ДТП у Кривому Розі. Фото: ДСНС
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

У Кривому Розі Дніпропетровської області у понеділок, 24 червня, сталася серйозна дорожньо-транспортна пригода. Внаслідок зіткнення вантажівки та маршрутки постраждали 22 людини.

Про це повідомила пресслужба ДСНС Дніпропетровщини.

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ДТП в Кривому Розі 24 червня

Вранці на перехресті вулиці Нікопольське шосе та проспекту Металургів Металургійного району сталася ДТП. По прибуттю рятувальники встановили, що зіткнулися вантажний автомобіль DAF та мікроавтобус "ГАЗель". 

Внаслідок аварії постраждав 21 пасажир та водій маршрутки, вони були направлені до лікарні для обстеження. Співробітники ДСНС здійснили комплекс заходів з запобігання виникнення пожежі.

У службі розповіли, що до робіт залучено шість рятувальників та одна одиниця аварійно-рятувальної техніки.

Нагадаємо, у Румунії на трасі перекинувся автобус із пасажирами, в якому перебувало 50 українців. Дев'ять з них отримали незначні травми.

Також ми писали, що у Львові зіштовхнулися два автомобілі Renault Laguna та Volvo C90. Водій одного із легкових авто був у нетверезому стані та в'їхав у таксі Bolt.

ДТП
Кривий Ріг
аварія
ДСНС
Дніпропетровська область

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