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В Кривом Роге грузовик столкнулся с маршруткой — более 20 человек ранены

24 июня 2024 11:01
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
ДТП с грузовиком и маршруткой в Кривом Роге 24 июня
ДТП в Кривом Роге. Фото: ГСЧС
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В Кривом Роге Днепропетровской области в понедельник, 24 июня, произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие. В результате столкновения грузовика и маршрутки пострадали 22 человека.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС Днепропетровщины.

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ДТП в Кривом Роге 24 июня

Утром на перекрестке улицы Никопольское шоссе и проспекта Металлургов Металлургического района произошло ДТП. По прибытии спасатели установили, что столкнулись грузовой автомобиль DAF и микроавтобус "ГАЗель".

В результате аварии пострадал 21 пассажир и водитель маршрутки, они были направлены в больницу для обследования. Сотрудники ГСЧС осуществили комплекс мер по предотвращению возникновения пожара.

В службе рассказали, что к работам привлечены шесть спасателей и одна единица аварийно-спасательной техники.

Напомним, в Румынии на трассе перевернулся автобус с пассажирами, в котором находились 50 украинцев. Девять из них получили незначительные травмы.

Также мы писали, что во Львове столкнулись два автомобиля Renault Laguna и Volvo C90. Водитель одного из легковых автомобилей был в нетрезвом состоянии и въехал в такси Bolt.

ДТП
Кривой Рог
авария
ГСЧС
Днепропетровская область

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