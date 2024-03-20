Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow У Конгресі США засудили викрадення українських дітей Росією arrow

У Конгресі США засудили викрадення українських дітей Росією

20 березня 2024 22:25
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
У Конгресі США засудили викрадення українських дітей Росією
Конгрес США. Фото: CNN
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Палата представників Конгресу Сполучених Штатів Америки засудила дії Росії з викрадення українських дітей з тимчасово окупованих територій. Конгресмени схвалили відповідну двопартійну резолюцію.

Про це пише Голос Америки в середу, 20 березня.

Читайте також:

Депортація українських дітей до РФ

Надалі, аби резолюція пройшла остаточне погодження — аналогічне голосування повинно відбутися також в Сенаті США.

"Злочини Росії проти дітей — це найогидніший аспект їхньої невпинної кампанії державного насильства проти України", — наголосила співавторка резолюції Сюзан Вайлд.

Вона зауважила, що ці злочини порушують Міжнародну конвенцію про геноцид. Поданий нею документ називає російський уряд відповідальним за незаконне викрадення дітей з України та засуджує ці дії.

"Я продовжуватиму працювати зі своїми колегами та українсько-американською громадою, щоб винести цю резолюцію на повне голосування", — додала вона.

Вайд зазначила, що Росія "намагається знищити покоління українських дітей" та своїми діями збільшила ризики торгівлі людьми, експлуатації дитячої праці, гендерного насильства, голоду, травм, позбавлення освіти та призвела до загибелі великої кількості неповнолітніх.

Нагадаємо, СБУ повідомила про підозру двом соратницям російського президента Володимира Путіна. Вони депортували українських дітей до Москви.

Також ми писали, що США оголосили про приєднання до Міжнародної коаліції з повернення українських дітей. Йдеться про тих, що були депортовані або примусово переміщені Росією під час бойових дій на території України.

США
Конгрес
росіяни
депортація дітей
війна в Україні

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

19:30 Тиха вбивця на підвіконні — яку рослину не можна тримати у спальні

15 березня 2024

21:24 Нові категорії українців зобов'яжуть стати на військовий облік — кого торкнеться

9 березня 2024

13:48 Народний синоптик Діденко розповіла, коли до України повернеться зима

12 березня 2024

08:45 Лунін знайшов новий клуб — готується трансфер

17 березня 2024

02:01 Тарас Чмут відповів, скільки коштує один постріл Patriot

14 березня 2024

09:19 Роналду вирішив повернутися до Європи для трансферу у відомий клуб

16 березня 2024

12:19 Третя штурмова бригада шукає нових бійців — що пропонують

11 березня 2024

00:11 У Раді заявили, що Україна вичерпала свої фінансові ресурси

9 березня 2024

00:52 Виключення з військового обліку — кого можуть зняти та чи є право поновитися

7 березня 2024

07:13 Олексій Суханов зізнався, скільки грошей від нього вимагали за українське громадянство