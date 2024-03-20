У Конгресі США засудили викрадення українських дітей Росією

Конгрес США. Фото: CNN

Палата представників Конгресу Сполучених Штатів Америки засудила дії Росії з викрадення українських дітей з тимчасово окупованих територій. Конгресмени схвалили відповідну двопартійну резолюцію.

Про це пише Голос Америки в середу, 20 березня.

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Надалі, аби резолюція пройшла остаточне погодження — аналогічне голосування повинно відбутися також в Сенаті США.

"Злочини Росії проти дітей — це найогидніший аспект їхньої невпинної кампанії державного насильства проти України", — наголосила співавторка резолюції Сюзан Вайлд.

Вона зауважила, що ці злочини порушують Міжнародну конвенцію про геноцид. Поданий нею документ називає російський уряд відповідальним за незаконне викрадення дітей з України та засуджує ці дії.

"Я продовжуватиму працювати зі своїми колегами та українсько-американською громадою, щоб винести цю резолюцію на повне голосування", — додала вона.

Вайд зазначила, що Росія "намагається знищити покоління українських дітей" та своїми діями збільшила ризики торгівлі людьми, експлуатації дитячої праці, гендерного насильства, голоду, травм, позбавлення освіти та призвела до загибелі великої кількості неповнолітніх.

Нагадаємо, СБУ повідомила про підозру двом соратницям російського президента Володимира Путіна. Вони депортували українських дітей до Москви.

Також ми писали, що США оголосили про приєднання до Міжнародної коаліції з повернення українських дітей. Йдеться про тих, що були депортовані або примусово переміщені Росією під час бойових дій на території України.