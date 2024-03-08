США доєдналися до Міжнародної коаліції з повернення депортованих українських дітей

Українські діти. Ілюстративне фото: АрміяInform

У Сполучених Штатах Америки оголосили про приєднання до Міжнародної коаліції за повернення українських дітей. Йдеться про тих, що були депортовані або примусово переміщені Росією внаслідок бойових дій на території України.

Про це йдеться на сайті Державного департаменту США.

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У повідомленні американського Держдепу вказано, що США приєднуються до коаліції "щоб підтримати безпечне повернення всіх українських дітей, які були незаконно депортовані або примусово переміщені Росією, і забезпечити притягнення винних до відповідальності".

На додаток, представники Держдепу заявили, що Америка підтримує "Спільну декларацію про створення Міжнародної коаліції за повернення українських дітей", яку раніше опублікували України та Канада.

"Ми, представники держав та міжнародних організацій, у тому числі ті, що зібралися в Києві 8 грудня 2023 року, висловлюємо глибоке занепокоєння долею дітей, які були незаконно депортовані Російською Федерацією з України або примусово переміщені в межах тимчасово окупованих Російською Федерацією територій України", — йдеться на сайті Держдепу.

Нагадаємо, у лютому відбулося онлайн-засідання міжнародної експертної групи Bring Kids Back UA. На зустрічі експерти узгодили шляхи повернення українських дітей, що були депортовані до Росії.

Нещодавно з території тимчасово окупованої Херсонщини вдалося вивезти п'ятьох українських дітей. Вік повернених дітей від 4 до 16 років, одна з них є сиротою.