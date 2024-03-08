США присоединились к Международной коалиции по возвращению депортированных украинских детей

Украинские дети. Иллюстративное фото: АрмияInform

В Соединенных Штатах Америки объявили о присоединении к Международной коалиции за возвращение украинских детей. Речь идет о тех, что были депортированы или принудительно перемещены Россией в результате боевых действий на территории Украины.

Об этом идет речь на сайте Государственного департамента США.

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В сообщении американского Госдепа указано, что США присоединяются к коалиции "чтобы поддержать безопасный возврат всех украинских детей, незаконно депортированных или принудительно перемещенных Россией, и обеспечить привлечение виновных к ответственности".

Кроме того, представители Госдепа заявили, что Америка поддерживает "Совместную декларацию о создании Международной коалиции за возвращение украинских детей", которую ранее опубликовали Украина и Канада.

"Мы, представители государств и международных организаций, в том числе собравшиеся в Киеве 8 декабря 2023 года, выражаем глубокую обеспокоенность судьбой детей, которые были незаконно депортированы Российской Федерацией из Украины или принудительно перемещены в пределах временно оккупированных Российской Федерацией территорий Украины", — говорится на сайте Госдепа.

Напомним, в феврале прошло онлайн-заседание международной экспертной группы Bring Kids Back UA. На встрече эксперты согласовали пути возвращения украинских детей, депортированных в Россию.

Недавно с территории временно оккупированной Херсонской области удалось вывезти пятерых украинских детей. Возраст возвращенных детей от 4 до 16 лет, один из них является сиротой.